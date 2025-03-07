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Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора. В ноябре прошлого года ЦБ принял решение до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаВ какой валюте выгодно хранить сбереженияЧто будет с курсом валют и стоит ли сейчас продавать доллары – эксперт
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россия, новости, центробанк рф, доллар, евро, санкции, санкции против россии
Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

15:00 07.03.2025
 
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Денежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Банк России из-за действующих санкций продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода - до 9 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года ЦБ принял решение до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. ЦБ объяснил это решение целью снизить волатильность финансовых рынков.
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