https://crimea.ria.ru/20250130/aviakatastrofa-v-vashingtone--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1143794601.html

Авиакатастрофа в Вашингтоне – что известно к этому часу

Авиакатастрофа в Вашингтоне – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Авиакатастрофа в Вашингтоне – что известно к этому часу

Тела 18 погибших извлекли из реки Потомак в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер после столкновения с военным вертолетом. Об этом со ссылкой на телеканал... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T08:33

2025-01-30T08:33

2025-01-30T08:52

сша

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авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Тела 18 погибших извлекли из реки Потомак в Вашингтоне, куда упал пассажирский лайнер после столкновения с военным вертолетом. Об этом со ссылкой на телеканал CBS пишет РИА Новости.Погибли минимум 18 человекВ районе аэропорта в Вашингтоне в воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку.Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса было 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Тренировочный полетПро информации телеканала CNN, столкнувшийся с самолетом военный вертолет выполнял тренировочный полет. Военные летели с базы, которая находится в 40 км от столицы США.Также известно, что на борту вертолета находились трое военных.Пентагон начал расследованиеМинистр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что к поисково-спасательной операции подключены все ресурсы береговой охраны. Власти штата Мэриленд также задействовали водолазов.Армия и Минобороны США начало расследование инцидента с участием военного вертолета и гражданского судна, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.В СМИ не исключают, что случившаяся авиакатастрофа может стать крупнейшей за последние 15 лет в США.Последняя подобная трагедия случилась в стране в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт рухнул на дом в Нью-Йорке, погибли пассажиры, пилоты и стюардессы – все 49 человек, а также один находившийся в доме.Два дня назад в Южной Корее в аэропорту Кимхэ города Пусан сгорел самолет, пассажиры эвакуированы, сообщал сайт РИА Новости, ссылаясь на агентство Ренхап. 24 января в результате аварийной посадки самолета, летевшего в Вашингтон, пострадали более 30 пассажиров и семь членов экипажа. Все произошло в аэропорту Лагоса в Нигерии.В прошлом году при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. СК начал уголовное производство по факту возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, авиакатастрофа, вертолет, самолет, новости