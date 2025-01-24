https://crimea.ria.ru/20250124/avariynaya-posadka-letevshego-v-vashington--samoleta--postradali-38-chelovek-1143644416.html
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T23:47
2025-01-24T23:47
2025-01-24T23:58
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что самолет выполнял рейс в Вашингтон.Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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происшествия, в мире, новости
Материал дополняется
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
Минимум 38 человек пострадали при аварийной посадке летевшего в Вашингтон самолета - СМИ
23:47 24.01.2025 (обновлено: 23:58 24.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что самолет выполнял рейс в Вашингтон.
"Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы", - говорится в публикации со ссылкой на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.
Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.