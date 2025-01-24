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Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T23:47
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происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что самолет выполнял рейс в Вашингтон.Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, в мире, новости
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Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек

Минимум 38 человек пострадали при аварийной посадке летевшего в Вашингтон самолета - СМИ

23:47 24.01.2025 (обновлено: 23:58 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что самолет выполнял рейс в Вашингтон.
"Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы", - говорится в публикации со ссылкой на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.
Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.
 
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Заголовок открываемого материала
23:47Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
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