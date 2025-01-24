https://crimea.ria.ru/20250124/avariynaya-posadka-letevshego-v-vashington--samoleta--postradali-38-chelovek-1143644416.html

Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек

Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек

Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T23:47

2025-01-24T23:47

2025-01-24T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Больше 30 пассажиров и семь членов экипажа пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Лагоса в Нигерии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что самолет выполнял рейс в Вашингтон.Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, новости