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Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи

Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи

Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T20:05

2025-02-18T20:05

2025-02-18T20:09

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.По его информации, до 1 марта текущего года специалисты Роспотребнадзора проведут оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря.Савельев отметил, что по мнению Роспотребнадзора, замена песка на пляжах Кубани – единственный способ приведения побережья в нормативное состояние в этом сезоне.Кроме того, по информации вице-премьера, из кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачено более 1 400 тонн мазута. На месте ведется демонтаж кормы, уже срезано и вывезено 280 тонн металлоконструкций, что составляет около 40 процентов от общего объема. В планах завершить эту работу до 31 марта.Он добавил, что Минтранс России до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров: носовой части танкера "Волгонефть-239", а также кормовой и носовой частей танкера "Волгонефть-212".15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, ее главой назначен вице-премьер Виталий Савельев.27 января завершилась финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239". Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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