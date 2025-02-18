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Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T20:05
2025-02-18T20:09
владимир путин (политик)
россия
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.По его информации, до 1 марта текущего года специалисты Роспотребнадзора проведут оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря.Савельев отметил, что по мнению Роспотребнадзора, замена песка на пляжах Кубани – единственный способ приведения побережья в нормативное состояние в этом сезоне.Кроме того, по информации вице-премьера, из кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачено более 1 400 тонн мазута. На месте ведется демонтаж кормы, уже срезано и вывезено 280 тонн металлоконструкций, что составляет около 40 процентов от общего объема. В планах завершить эту работу до 31 марта.Он добавил, что Минтранс России до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров: носовой части танкера "Волгонефть-239", а также кормовой и носовой частей танкера "Волгонефть-212".15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, ее главой назначен вице-премьер Виталий Савельев.27 января завершилась финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239". Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
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владимир путин (политик), россия, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, новости, новости крыма, кубань, краснодарский край, виталий савельев
Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи

Путин поручил убрать мазут со дна Черного моря максимально быстро и качественно

20:05 18.02.2025 (обновлено: 20:09 18.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство удобрений из мазута
Производство удобрений из мазута - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
По его информации, до 1 марта текущего года специалисты Роспотребнадзора проведут оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.
"Решения об открытии и формате летнего туристического сезона будем принимать только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора", - сказал Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря.

"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит", - сказал глава государства.

Савельев отметил, что по мнению Роспотребнадзора, замена песка на пляжах Кубани – единственный способ приведения побережья в нормативное состояние в этом сезоне.
Кроме того, по информации вице-премьера, из кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачено более 1 400 тонн мазута. На месте ведется демонтаж кормы, уже срезано и вывезено 280 тонн металлоконструкций, что составляет около 40 процентов от общего объема. В планах завершить эту работу до 31 марта.
Он добавил, что Минтранс России до конца февраля подготовит предложения по недопущению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров: носовой части танкера "Волгонефть-239", а также кормовой и носовой частей танкера "Волгонефть-212".
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, ее главой назначен вице-премьер Виталий Савельев.
27 января завершилась финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239". Состояние танкера "Волгонефть 212" регулярно мониторят.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Владимир Путин (политик)РоссияРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореЭкологияНовостиНовости КрымаКубаньКраснодарский крайВиталий Савельев
 
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