https://crimea.ria.ru/20250218/v-forose-iz-za-opolznya-tresnula-mnogoetazhka-1144291055.html

В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T21:26

2025-02-18T21:26

2025-02-18T21:10

крым

ялта

форос

оползень

стихия

янина павленко

происшествия

никита тарасов

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144290822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e848eb8b3a90a31cda7103c76630f04c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.По ее словам, предварительная работа уже ведется – собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти. Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко. В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину

крым

ялта

форос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, форос, оползень, стихия, янина павленко, происшествия, никита тарасов, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, общество, жилье, новости крыма