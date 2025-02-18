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В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T21:26
2025-02-18T21:26
2025-02-18T21:10
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никита тарасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.По ее словам, предварительная работа уже ведется – собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти. Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко. В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
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крым, ялта, форос, оползень, стихия, янина павленко, происшествия, никита тарасов, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, общество, жилье, новости крыма
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В Ялте многоэтажка разрушается из-за оползня
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.
"Специалисты центра оценки сейсмической и оползневой опасности визуально обследовали оползень и разрушение подпорной стены. В самой многоэтажке зафиксировали трещину, которая идет через весь дом. Ожидаем документ с выводами экспертов. После официального признания дома аварийным сможем рассмотреть и вопрос расселения", - сообщила Павленко в Telegram-канале.
По ее словам, предварительная работа уже ведется – собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти.
Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко.
В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей
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