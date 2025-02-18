Рейтинг@Mail.ru
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250218/v-forose-iz-za-opolznya-tresnula-mnogoetazhka-1144291055.html
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T21:26
2025-02-18T21:10
крым
ялта
форос
оползень
стихия
янина павленко
происшествия
никита тарасов
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144290822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e848eb8b3a90a31cda7103c76630f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.По ее словам, предварительная работа уже ведется – собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти. Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко. В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублейНа дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальтаПод Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
крым
ялта
форос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144290822_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_02393eb151268dcc97896c76d73558c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, форос, оползень, стихия, янина павленко, происшествия, никита тарасов, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма, общество, жилье, новости крыма
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

В Ялте многоэтажка разрушается из-за оползня

21:26 18.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В поселке городского типа Форос на Южном берегу Крыма из-за оползня треснула многоэтажка. Ситуацию оценил министр жилполитики и госстройнадзора Крыма Никита Тарасов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, на улице Северная в Форосе в феврале из-за активизировавшегося оползня обрушилась подпорная стена. В результате по всему многоквартирному дому пошла трещина. Наиболее пострадали семь квартир.
"Специалисты центра оценки сейсмической и оползневой опасности визуально обследовали оползень и разрушение подпорной стены. В самой многоэтажке зафиксировали трещину, которая идет через весь дом. Ожидаем документ с выводами экспертов. После официального признания дома аварийным сможем рассмотреть и вопрос расселения", - сообщила Павленко в Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
По ее словам, предварительная работа уже ведется – собственников наиболее пострадавших квартир с правоустанавливающими документами примут власти.
Деньги на изыскания и проект будут выделены из республиканского бюджета, после чего начнут выполнять комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня, заключила Павленко.
В прошлом году Павленко сообщала, что в Ялте на ремонт порядка 30 подпорных стен потребуется больше 800 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ремонт подпорных стен в Ялте нужно больше 800 миллионов рублей
На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
 
КрымЯлтаФоросОползеньСтихияЯнина ПавленкоПроисшествияНикита ТарасовМинистерство жилищной политики и государственного строительного надзора КрымаОбществоЖильеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
20:53"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронту
20:36В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
20:19Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
20:05Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
19:43Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
19:34Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев
19:14В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:48Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
18:36Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
18:25США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
18:09Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
17:58План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
17:45"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
17:33В двух районах Кубани действует режим ЧС
17:20Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Лента новостейМолния