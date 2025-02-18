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Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт

Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт

Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T19:43

2025-02-18T19:43

2025-02-18T19:44

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.Организацию мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросы сотрудничества между крымской и белорусской сторонами, были обговорены на заседании комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям, который возглавляет Анастасия Гридчина.Ранее большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец. По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия ПобедыВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпановВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, крым, белоруссия, севастополь, общество, патриотическое воспитание, новости, новости крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне