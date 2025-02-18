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Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T19:43
2025-02-18T19:44
80 лет победы
крым
белоруссия
севастополь
общество
патриотическое воспитание
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великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.Организацию мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросы сотрудничества между крымской и белорусской сторонами, были обговорены на заседании комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям, который возглавляет Анастасия Гридчина.Ранее большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец. По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия ПобедыВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпановВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
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80 лет победы, крым, белоруссия, севастополь, общество, патриотическое воспитание, новости, новости крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт

Большой автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым стартует 13 мая

19:43 18.02.2025 (обновлено: 19:44 18.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.

"Автопробег, посвященный 80-летию Великой Победы, по маршруту Брест – Волгоград – Крым – Севастополь – Керчь – Грозный – Брест стартует 13 мая 2025 года", - сказано в сообщении правительства.

Организацию мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросы сотрудничества между крымской и белорусской сторонами, были обговорены на заседании комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям, который возглавляет Анастасия Гридчина.
Ранее большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец. По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны.
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80 лет ПобедыКрымБелоруссияСевастопольОбществоПатриотическое воспитаниеНовостиНовости КрымаВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне
 
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