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Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T19:43
2025-02-18T19:43
2025-02-18T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из Белоруссии в Крым и Севастополь стартует 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.Организацию мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и вопросы сотрудничества между крымской и белорусской сторонами, были обговорены на заседании комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям, который возглавляет Анастасия Гридчина.Ранее большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец. По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Белоруссия проведут памятные мероприятия в честь 80-летия ПобедыВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпановВ Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
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РИА Новости Крым
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Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
Большой автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым стартует 13 мая
19:43 18.02.2025 (обновлено: 19:44 18.02.2025)