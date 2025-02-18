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Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T20:19
2025-02-18T20:19
луганская народная республика (лнр)
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шпионаж
происшествия
безопасность
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной Республики пишет РИА Новости.На допросе задержанный рассказал, что 31 год работает на подстанции скорой помощи города Кременная. Он признался, что передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины "товарищу", который был предпринимателем и помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуВ Севастополе иностранца осудили за шпионажЖитель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине
луганская народная республика (лнр)
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луганская народная республика (лнр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, происшествия, безопасность, новые регионы россии
Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных

В ЛНР по подозрению в шпионаже задержан сотрудник скорой помощи - ФСБ

20:19 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной Республики пишет РИА Новости.
"Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ", - сообщили в ведомстве.
На допросе задержанный рассказал, что 31 год работает на подстанции скорой помощи города Кременная. Он признался, что передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины "товарищу", который был предпринимателем и помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами.
"Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: "будем надеяться, что к вам не прилетит". После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению", - признался мужчина.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажПроисшествияБезопасностьНовые регионы России
 
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