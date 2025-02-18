https://crimea.ria.ru/20250218/sotrudnik-skoroy-v-lnr-slival-kievu-dannye-o-rossiyskikh-voennykh-1144290551.html

Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных

Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных

Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T20:19

2025-02-18T20:19

2025-02-18T20:19

луганская народная республика (лнр)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

происшествия

безопасность

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной Республики пишет РИА Новости.На допросе задержанный рассказал, что 31 год работает на подстанции скорой помощи города Кременная. Он признался, что передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины "товарищу", который был предпринимателем и помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизменуВ Севастополе иностранца осудили за шпионажЖитель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, происшествия, безопасность, новые регионы россии