Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
В ЛНР по подозрению в шпионаже задержан сотрудник скорой помощи - ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Сотрудник подстанции скорой помощи в Кременной задержан по подозрению в шпионаже за российскими силами в регионе. Об этом со ссылкой на УФСБ Луганской Народной Республики пишет РИА Новости.
"Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ", - сообщили в ведомстве.
На допросе задержанный рассказал, что 31 год работает на подстанции скорой помощи города Кременная. Он признался, что передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины "товарищу", который был предпринимателем и помогал военнослужащим ВСУ стройматериалами.
"Полученной от меня информацией делился с военнослужащими ВСУ. Он не говорил мне, куда попадает. Была одна оговорка в разговоре: "будем надеяться, что к вам не прилетит". После переданной мной информации в сторону Украины наносились удары военнослужащими ВСУ, в результате которых пострадало несколько жилых гражданских объектов на территории моей улицы. Мой дом пострадал, соседский пострадал, моей тещи пострадал. Прилеты были неточными и летело по гражданскому населению", - признался мужчина.
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