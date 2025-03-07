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Семибалльные пробки сковали центр Симферополя - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Семибалльные пробки сковали центр Симферополя
Семибалльные пробки сковали центр Симферополя - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Семибалльные пробки сковали центр Симферополя
В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение транспорта из-за пробок. Сервис "Яндекс.Карты" оценивают образовавшиеся заторы в 7 баллов. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T17:40
2025-03-07T17:41
ситуация на дорогах крыма
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пробки в симферополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение транспорта из-за пробок. Сервис "Яндекс.Карты" оценивают образовавшиеся заторы в 7 баллов.Пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы. Движение там затруднено в том числе из-за ДТП в районе кольца на площади Куйбышева.Кроме того, заторы образовались на улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Севастопольская, Кавказская, Александра Невского.Также пробки наблюдаются на бульваре Франко, улицах Декабристов, Толстого, Лермонтова, Донская, Крылова, Чехова, Караимская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, пробки в симферополе, транспорт, логистика, новости крыма, общество, городская среда
Семибалльные пробки сковали центр Симферополя

В Симферополе в пятницу вечером "выросли" семибалльные пробки

17:40 07.03.2025 (обновлено: 17:41 07.03.2025)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение транспорта из-за пробок. Сервис "Яндекс.Карты" оценивают образовавшиеся заторы в 7 баллов.
© Скриншот с Яндекс.ПробкиПробки в Симферополе 7 марта 2025
Пробки в Симферополе 7 марта 2025
© Скриншот с Яндекс.Пробки
Пробки в Симферополе 7 марта 2025
Пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы. Движение там затруднено в том числе из-за ДТП в районе кольца на площади Куйбышева.
Кроме того, заторы образовались на улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Севастопольская, Кавказская, Александра Невского.
Также пробки наблюдаются на бульваре Франко, улицах Декабристов, Толстого, Лермонтова, Донская, Крылова, Чехова, Караимская.
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