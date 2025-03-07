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Семибалльные пробки сковали центр Симферополя

Семибалльные пробки сковали центр Симферополя - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Семибалльные пробки сковали центр Симферополя

В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение транспорта из-за пробок. Сервис "Яндекс.Карты" оценивают образовавшиеся заторы в 7 баллов. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T17:40

2025-03-07T17:40

2025-03-07T17:41

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

пробки в симферополе

транспорт

логистика

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общество

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе на ряде улиц в пятницу вечером затруднено движение транспорта из-за пробок. Сервис "Яндекс.Карты" оценивают образовавшиеся заторы в 7 баллов.Пробки наблюдаются на проспектах Кирова и Победы. Движение там затруднено в том числе из-за ДТП в районе кольца на площади Куйбышева.Кроме того, заторы образовались на улицах Киевская, Потемкинская, Ленина, Севастопольская, Кавказская, Александра Невского.Также пробки наблюдаются на бульваре Франко, улицах Декабристов, Толстого, Лермонтова, Донская, Крылова, Чехова, Караимская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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