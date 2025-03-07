https://crimea.ria.ru/20250307/nastuplenie-armii-rossii-v-kurskoy-oblasti-vrag-neset-ogromnye-poteri-1144736980.html

Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери

Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери

Украинские войска потеряли еще 160 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T14:50

2025-03-07T14:50

2025-03-07T14:50

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли еще 160 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиковОбстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратакиАрмия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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