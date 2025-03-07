Рейтинг@Mail.ru
Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250307/nastuplenie-armii-rossii-v-kurskoy-oblasti-vrag-neset-ogromnye-poteri-1144736980.html
Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери
Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери
Украинские войска потеряли еще 160 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T14:50
2025-03-07T14:50
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_51674fd09e5a2584c461f6f1b59d599e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли еще 160 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиковОбстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратакиАрмия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8cf66923da61c5c4c049b2047c805a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, министерство обороны рф
Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери

Минобороны ВСУ потеряли в Курской области еще 160 боевиков за сутки

14:50 07.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт"
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Украинские войска потеряли еще 160 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику и вооружения.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков
Обстановка в Курской области – войска РФ наступают и отражают контратаки
Армия России ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков ВСУ за сутки
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Когда в Симферополе достроят новый учебный корпус КФУ на 720 студентов
16:10Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Судаком
15:46Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов Трампу
15:21Цены к 8 Марта: сколько придется потратить на букет в Крыму
15:07В Кремле предупредили об ответе на милитаризацию ЕС
15:00Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
14:50Наступление армии России в Курской области: враг несет огромные потери
14:38На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
14:22В Крыму 20-градусное тепло - абсолютный рекорд марта установлен в Ялте
14:03Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовности
13:52В центре Симферополя такси снесло велосипедиста – он в тяжелом состоянии
13:37В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы
13:10Потери Киева за неделю: уничтожены более 10,3 тысяч боевиков
12:44Цены растут к празднику: сколько стоит букет на 8 марта в Крыму
12:34ПСБ в Крыму за год удвоил объем привлеченных средств малого бизнеса
12:27Массированные удары нанесены по объектам на Украине
12:14Очередь на Крымский мост растет - сколько ждать проезда
12:07Крымские врачи спасли пациента с критической ишемией
11:54Украинский шпион в Херсонской области получил 11,5 лет
11:43Землетрясение в Краснодарском крае - подробности от МЧС
Лента новостейМолния