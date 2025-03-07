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На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села - РИА Новости Крым, 07.03.2025
На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
Объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава местной... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T14:38
2025-03-07T14:38
2025-03-07T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава местной администрации Галина Огнева.Ранее в пятницу состоялось повторное совещание по вопросам капитального ремонта и строительства автомобильной дороги "Симферополь-Алушта-Ялта", о чем глава администрации Алушты сообщила в своем Telegram-канале.Кроме дополнительных примыканий для удобства местных жителей в указанных селах появятся остановки.Ранее Служба автомобильных дорог республики сообщала, что капремонт автомобильной трассы между Алуштой и Ялтой завершат в 2026 году.Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь - Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Ремонт, помимо дорожного полотна, должен был включить реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Изначально срок окончания ремонта был ограничен концом 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма поручили ускорить ремонт дороги между Алуштой и ЯлтойЮго-Восточный обход Симферополя – как движется строительствоКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
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новости, алушта, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, крым, новости крыма, юбк
На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в села
На объездной вокруг Алушты обустроят дополнительные примыкания и остановки