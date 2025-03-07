https://crimea.ria.ru/20250307/v-samarskoy-oblasti-obrushilis-tribuny-tsirka--postradali-deti-1144744215.html

В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети

В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения сидений со зрителями во время представления передвижного цирка, сообщает региональное... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T19:01

2025-03-07T19:01

2025-03-07T19:01

самарская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

цирк

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения сидений со зрителями во время представления передвижного цирка, сообщает региональное управление Следственного комитета.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС региона, в Нефтегорске произошло обрушение сидячих мест для зрителей, где находились около 20 человек.Погибших нет. Предварительно пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. По данным минздрава области, они не нуждаются в госпитализации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), цирк, общество, новости