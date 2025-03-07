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В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения сидений со зрителями во время представления передвижного цирка, сообщает региональное... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T19:01
2025-03-07T19:01
самарская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
цирк
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения сидений со зрителями во время представления передвижного цирка, сообщает региональное управление Следственного комитета.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС региона, в Нефтегорске произошло обрушение сидячих мест для зрителей, где находились около 20 человек.Погибших нет. Предварительно пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. По данным минздрава области, они не нуждаются в госпитализации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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самарская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), цирк, общество, новости
В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети

Восемь человек пострадали при обрушении трибун передвижного цирка под Самарой

19:01 07.03.2025
 
© Фото : соцсетиНа месте обрушения рядов с сиденьями в цирке в Нефтегорске Самарской области
На месте обрушения рядов с сиденьями в цирке в Нефтегорске Самарской области
© Фото : соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения сидений со зрителями во время представления передвижного цирка, сообщает региональное управление Следственного комитета.
""В 18.05 (17.05 мск) поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка по адресу: муниципальный район Нефтегорский, населенный пункт Нефтегорск, улица Нефтяников, 1", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС региона, в Нефтегорске произошло обрушение сидячих мест для зрителей, где находились около 20 человек.
Погибших нет. Предварительно пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. По данным минздрава области, они не нуждаются в госпитализации.
"В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются", - сообщили в ведомстве.
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Самарская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЦиркОбществоНовости
 
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