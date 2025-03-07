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Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
К вечеру пятницы перед досмотровыми пунктами со стороны Тамани у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T19:16
2025-03-07T19:16
2025-03-07T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы перед досмотровыми пунктами со стороны Тамани у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд остается свободным - очереди перед пунктом досмотра нет.Автомобильный затор начал формироваться в 10 утра. Тогда перед досмотровыми комплексами со стороны Кубани стояли 33 авто. Спустя час очередь выросла вдвое, а к полудню составила 145 машин. В 17:00 на въезде в Крым ожидали досмотра 220 машин.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
На Крымском мосту со стороны Тамани проезда ждут 255 автомобилей