https://crimea.ria.ru/20250125/na-krymskom-mostu-vveli-sploshnoy-pasportnyy-kontrol-1143656285.html
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль - РИА Новости Крым, 25.01.2025
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, специальные службы проводят антитеррористические мероприятия. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T15:39
2025-01-25T15:39
2025-01-25T15:42
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крымский мост
минтранс крыма
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александр овдиенко
безопасность республики крым и севастополя
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общество
паспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, специальные службы проводят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту, отметил он."Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение "Госуслуги", - добавил замминистра.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Материал дополняется
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
На Крымском мосту по направлению в Крым введен сплошной паспортный контроль - минтранс
15:39 25.01.2025 (обновлено: 15:42 25.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, специальные службы проводят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия", - написал Овдиенко в своем Telegram-канале.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту, отметил он.
"Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение "Госуслуги", - добавил замминистра.