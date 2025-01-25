https://crimea.ria.ru/20250125/na-krymskom-mostu-vveli-sploshnoy-pasportnyy-kontrol-1143656285.html

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль - РИА Новости Крым, 25.01.2025

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, специальные службы проводят антитеррористические мероприятия. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T15:39

2025-01-25T15:39

2025-01-25T15:42

крым

крымский мост

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безопасность

общество

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, специальные службы проводят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту, отметил он."Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение "Госуслуги", - добавил замминистра.

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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