Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
Пострадавшим от взрыва жилого дома на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
© Telegram-канал главы МО Белореченского муниципального округа Сергея СидоренкоНа Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
© Telegram-канал главы МО Белореченского муниципального округа Сергея Сидоренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.
"Всем жильцам дома будет выплачено по 15 000 рублей. За частичную утерю имущества будет выплачено по 75 000 рублей. За полную утрату имущества будет выплачено по 150 000 рублей", – говорится в сообщении.
В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения.
В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
После происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В городе объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.
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