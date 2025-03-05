Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/postradavshim-ot-vzryva-na-kubani-vyplatyat-kompensatsiyu-150-tysyach-rubley-1144674115.html
Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T15:13
2025-03-05T15:13
краснодарский край
новости
компенсация ущерба
кубань
происшествия
газ
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144672798_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9a951954959e50ab8846f0650bf9d872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения.В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.После происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В городе объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/05/1144672798_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a0e640fd80fa8581199821a36f30c55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, компенсация ущерба, кубань, происшествия, газ, взрыв
Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей

Пострадавшим от взрыва жилого дома на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей

15:13 05.03.2025
 
© Telegram-канал главы МО Белореченского муниципального округа Сергея СидоренкоНа Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
На Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
© Telegram-канал главы МО Белореченского муниципального округа Сергея Сидоренко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.

"Всем жильцам дома будет выплачено по 15 000 рублей. За частичную утерю имущества будет выплачено по 75 000 рублей. За полную утрату имущества будет выплачено по 150 000 рублей", – говорится в сообщении.

В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения.
В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
После происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В городе объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиКомпенсация ущербаКубаньПроисшествияГазВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40 %
16:52Регионам России спишут задолженность по кредитам на 1 миллиард рублей
16:44На Крым надвигается шторм - МЧС
16:35Защищал жителей Курской области: Алушта простилась с героем СВО
16:20Житель Ялты ответит за публичные призывы к насилию против русских
16:01США перестали делиться разведданными с Украиной
15:50Потери ВСУ в Курской области превысили 65 тысяч боевиков – Минобороны РФ
15:40Авария в Советском районе Крыма – без света восемь населенных пунктов
15:29Паром в Севастополе возобновил работу
15:29"Расхлябанности допускать нельзя": Путин обратился к сотрудникам МВД
15:21Число выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
15:13Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей
15:06Путин поручил усилить борьбу с киберпреступностью
14:54Новый страх ЕС: Венгрия может "пустить под откос" все решения по Украине
14:43В России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
14:36"Держим ушки на макушке": военный эксперт об остановке США помощи Киеву
14:24Путин поручил снизить смертность россиян в ДТП в полтора раза
14:11Путин поручил усилить меры безопасности в России
14:07Готовились к джихаду: в Киргизии задержаны 30 террористов
13:55Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии полностью завершена - Путин
Лента новостейМолния