https://crimea.ria.ru/20250305/postradavshim-ot-vzryva-na-kubani-vyplatyat-kompensatsiyu-150-tysyach-rubley-1144674115.html

Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей

Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Пострадавшим от взрыва на Кубани выплатят компенсацию 150 тысяч рублей

Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T15:13

2025-03-05T15:13

2025-03-05T15:13

краснодарский край

новости

компенсация ущерба

кубань

происшествия

газ

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жителям пятиэтажки в Белореченске на Кубани, чье имущество пострадало в результате взрыва газа, определили размер компенсации. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. 54 жителя дома эвакуированы, 25 из них находятся в пункте временного размещения.В больницу было доставлено трое пострадавших, у одного из них ожоги 70% тела. При необходимости он будет доставлен в больницу Краснодара, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.После происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В городе объявлен режим ЧС, Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, компенсация ущерба, кубань, происшествия, газ, взрыв