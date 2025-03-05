Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов
На Кубани при взрыве газа в пятиэтажке один пострадавший получил 70% ожогов тела - власти
07:36 05.03.2025 (обновлено: 07:49 05.03.2025)
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Кубани из-за взрыва газа в многоэтажке обрушились два этажа
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. При взрыве газа в пятиэтажке города Белореченск на Кубани ранены двое жильцов, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.
В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. По данным МЧС России, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Предварительно пятерым жильцам оказали помощь, эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.
"Дом оцеплен. По предварительным данным, пострадали два человека. Один - 1992 года рождения - получил ожоги 70 процентов тела, находится в реанимации. Второй пострадавший получил перелом бедра", - сообщил он в Telegram.
В местной гостинице для жильцов организован пункт временного размещения. В нем находится 21 житель, им оказывается вся необходимая помощь. На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.
По данным МЧС России, пострадали трое взрослых. В ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей. На месте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.
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