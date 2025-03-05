https://crimea.ria.ru/20250305/odin-iz-postradavshikh-pri-vzryve-gaza-na-kubani-poluchil-70-ozhogov-1144662102.html

Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов

Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов

При взрыве газа в пятиэтажке города Белореченск на Кубани ранены двое жильцов, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T07:36

2025-03-05T07:36

2025-03-05T07:49

кубань

краснодарский край

происшествия

взрыв

газ

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. При взрыве газа в пятиэтажке города Белореченск на Кубани ранены двое жильцов, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко.В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. По данным МЧС России, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Предварительно пятерым жильцам оказали помощь, эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.В местной гостинице для жильцов организован пункт временного размещения. В нем находится 21 житель, им оказывается вся необходимая помощь. На месте ЧП работают правоохранительные органы и спасатели.По данным МЧС России, пострадали трое взрослых. В ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей. На месте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, взрыв, газ, новости