https://crimea.ria.ru/20250305/rezhim-chs-vveden-v-belorechenske-posle-vzryva-gaza-v-pyatietazhke-1144663215.html

Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке

Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Белореченске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T08:57

2025-03-05T08:57

2025-03-05T08:57

кубань

краснодарский край

взрыв

режим чс

газ

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Белореченске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко.В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. По данным МЧС России, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Пострадали три жильца, один из них находится в реанимации с 70% ожогов тела.По предварительным данным спецслужб, в результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи здания.Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме."По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования", – сообщили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, взрыв, режим чс, газ, происшествия, новости, общество