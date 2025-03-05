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Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке
Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Белореченске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T08:57
2025-03-05T08:57
2025-03-05T08:57
кубань
краснодарский край
взрыв
режим чс
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Белореченске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко.В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме по улице Красная. По данным МЧС России, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Пострадали три жильца, один из них находится в реанимации с 70% ожогов тела.По предварительным данным спецслужб, в результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи здания.Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме."По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования", – сообщили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, взрыв, режим чс, газ, происшествия, новости, общество
Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке
В Белореченске на Кубани введен режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Белореченске после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава муниципального округа Белореченского муниципального района Краснодарского края Сергей Сидоренко.
В ночь на среду в Белореченске взорвался газ в многоквартирном доме
по улице Красная. По данным МЧС России, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Пострадали три жильца, один из них находится в реанимации с 70% ожогов тела
.
"На данный момент введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для городского поселения", – сообщили Сидоренко в своем Telegram-канале.
По предварительным данным спецслужб, в результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи здания.
"В результате взрыва разрушены перекрытия во 2-м подъезде, повреждены четыре квартиры. Оперативно проведена эвакуация жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – уточнил Сидоренко.
Белореченской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту взрыва в жилом доме.
"По указанным фактам организована проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, по результатам которой, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования", – сообщили в ведомстве.
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