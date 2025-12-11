https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-300-kompaniy-primenyayut-novyy-uproschennyy-nalogovyy-rezhim-1151566234.html

В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим

В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим - РИА Новости Крым, 11.12.2025

В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим

Порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года начали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН). Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления ФНС.Как пояснили в ведомстве, система предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России. При этом сохраняются пенсионные и социальные права в полном объеме, которые финансируются из федерального бюджета через единый Социальный фонд, путем распределения единой уплаченной суммы налога.Все взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами осуществляется в режиме онлайн. ФНС исчислит налог и через "Личный кабинет" или уполномоченную кредитную организацию сообщит налогоплательщику сумму и реквизиты для пополнения единого налогового счета.На АвтоУСН могут перейти компании, доход которых за прошлый период составил не более 60 млн рублей, а остаточная стоимость основных средств - не более 150 млн рублей. Кроме того, численность наемных работников не должна превышать пять человек, а зарплата сотрудникам начисляется исключительно в безналичной форме. При этом компания должна вести деятельность только в уполномоченных банках, в том числе действующих на территории Республики Крым.Организации и индивидуальные предприниматели могут перейти на "упрощенку" с начала любого месяца, перед этим уведомив налоговый орган и отказавшись от применения иных специальных налоговых режимов. Также налогоплательщику необходимо закрыть все счета в неуполномоченных банках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым демонстрирует опережающее развитие финансового рынкаС жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявленийСколько жители Крыма заплатят имущественных налогов

