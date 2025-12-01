Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
Жители Крыма должны заплатить 3,3 миллиарда рублей имущественных налогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Жителям Крыма предстоит уплатить более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2024 год и прошлые налоговые периоды. Об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе ФНС по региону.
"В этом году налоговые органы республики исчислили за 2024 год и предыдущие налоговые периоды: более 1,3 миллиарда рублей налога на имущество, около 1,2 миллиардов рублей транспортного налога и 700 миллионов рублей земельного налога. Налогоплательщикам было направлено 750 тысяч налоговых уведомлений", – привели цифры в пресс-службе.
В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов оканчивается 1 декабря. Уплатить налоги можно с помощью сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика", через личный кабинет на "Госуслугах". Для этого можно использовать уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты либо онлайн-сервис банка-партнера ФНС России. Также для уплаты можно использовать QR- или штрихкод из налогового уведомления без комиссии через банк или почту.
"Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах", – предупредили в налоговой.
В инспекции также напомнили, что налоговые уведомления не направляются, если общая сумма к уплате составляет менее 300 рублей.
