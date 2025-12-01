https://crimea.ria.ru/20251201/skolko-zhiteli-kryma-zaplatyat-imuschestvennykh-nalogov--1151320372.html

Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов

2025-12-01T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Жителям Крыма предстоит уплатить более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2024 год и прошлые налоговые периоды. Об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе ФНС по региону.В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов оканчивается 1 декабря. Уплатить налоги можно с помощью сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика", через личный кабинет на "Госуслугах". Для этого можно использовать уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты либо онлайн-сервис банка-партнера ФНС России. Также для уплаты можно использовать QR- или штрихкод из налогового уведомления без комиссии через банк или почту.В инспекции также напомнили, что налоговые уведомления не направляются, если общая сумма к уплате составляет менее 300 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспортДень открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налоговС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС

