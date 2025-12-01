Рейтинг@Mail.ru
Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/skolko-zhiteli-kryma-zaplatyat-imuschestvennykh-nalogov--1151320372.html
Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
Жителям Крыма предстоит уплатить более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2024 год и прошлые налоговые периоды. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T19:37
2025-12-01T19:37
крым
новости крыма
налоги
уфнс россии по республике крым
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111522/55/1115225527_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_bcbc2f432855f1dca89eba4244f068f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Жителям Крыма предстоит уплатить более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2024 год и прошлые налоговые периоды. Об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе ФНС по региону.В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов оканчивается 1 декабря. Уплатить налоги можно с помощью сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика", через личный кабинет на "Госуслугах". Для этого можно использовать уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты либо онлайн-сервис банка-партнера ФНС России. Также для уплаты можно использовать QR- или штрихкод из налогового уведомления без комиссии через банк или почту.В инспекции также напомнили, что налоговые уведомления не направляются, если общая сумма к уплате составляет менее 300 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспортДень открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налоговС 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111522/55/1115225527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72bacc4eaeeeb8f041cd9c4078a02591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, налоги, уфнс россии по республике крым, деньги
Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов

Жители Крыма должны заплатить 3,3 миллиарда рублей имущественных налогов

19:37 01.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрием посетителей по различным вопросам налогообложения с физических лиц
Прием посетителей по различным вопросам налогообложения с физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Жителям Крыма предстоит уплатить более трех миллиардов рублей имущественных налогов за 2024 год и прошлые налоговые периоды. Об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе ФНС по региону.

"В этом году налоговые органы республики исчислили за 2024 год и предыдущие налоговые периоды: более 1,3 миллиарда рублей налога на имущество, около 1,2 миллиардов рублей транспортного налога и 700 миллионов рублей земельного налога. Налогоплательщикам было направлено 750 тысяч налоговых уведомлений", – привели цифры в пресс-службе.

В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов оканчивается 1 декабря. Уплатить налоги можно с помощью сервисов на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика", через личный кабинет на "Госуслугах". Для этого можно использовать уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты либо онлайн-сервис банка-партнера ФНС России. Также для уплаты можно использовать QR- или штрихкод из налогового уведомления без комиссии через банк или почту.

"Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах", – предупредили в налоговой.

В инспекции также напомнили, что налоговые уведомления не направляются, если общая сумма к уплате составляет менее 300 рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда крымчане должны заплатить налоги на землю и транспорт
День открытых дверей: крымчанам расскажут об уплате имущественных налогов
С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
 
КрымНовости КрымаНалогиУФНС России по Республике КрымДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
17:57В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
17:47Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
17:3570-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
17:18Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
17:07Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
16:52В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
Лента новостейМолния