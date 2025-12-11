https://crimea.ria.ru/20251211/v-minzdrave-kryma-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-toporom-materi-i-syne-1151592207.html
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
2025-12-11T20:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать.Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Затем стало известно, что его тело обнаружено в поле под Симферополем.Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
РИА Новости Крым
