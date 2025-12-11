Рейтинг@Mail.ru
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать.Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Затем стало известно, что его тело обнаружено в поле под Симферополем.Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
минздрав крыма, крым, новости крыма, происшествия, новости
В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне

Состояние раненных топором матери и сына остается средней степени тяжести - минздрав Крыма

20:09 11.12.2025 (обновлено: 20:13 11.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали РИА Новости Крым о состоянии матери и сына, которых ранил топором их 27-летний родственник.
"Пациенты продолжают лечение в медицинских организациях, на данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказали в минздраве РК.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в ночь на вторник 27-летний мужчина убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать.
Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Затем стало известно, что его тело обнаружено в поле под Симферополем.
Следственный комитет РФ сообщил, что ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа криминалистов МВД
4 декабря, 18:11
Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
