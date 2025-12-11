https://crimea.ria.ru/20251211/ne-nado-drugikh-kakie-gory-nakhodyatsya-v-krymu-1151582160.html

Не надо других: какие горы находятся в Крыму

Не надо других: какие горы находятся в Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Не надо других: какие горы находятся в Крыму

Международный день гор отмечается 11 декабря. Его учредили в Генассамблее ООН в 2003 году, чтобы привлечь внимание к горным районам как экосистемам, которые... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T18:35

2025-12-11T18:35

2025-12-11T18:35

горы

горы крыма

крым

видео

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151589095_0:43:601:381_1920x0_80_0_0_7c160b443155b917f950c19adaa4a1a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Международный день гор отмечается 11 декабря. Его учредили в Генассамблее ООН в 2003 году, чтобы привлечь внимание к горным районам как экосистемам, которые необходимо защищать.Длина гряды Крымских гор – 160 километров, а ширина – около полусотни. Расположены хребты в южной и юго-восточной части полуострова.Самой высокой точкой Крымского полуострова является горная вершина Роман-Кош – высота пика 1545 метра. Высота горного массива Чатыр-Даг немного меньше и составляет 1527 метров.Гора Северная Демерджи (высота 1356 метров) прославилась Долиной приведений, раскинувшейся на ее склонах.С наивысшей точки Ай-Петри, высота которой над уровнем моря 1234 метра, открывается панорама вида на побережье Крымского полуострова. Очаровывает своими видами и таинственный Карадаг, где до сих пор живет легенда и неуловимом морском змее, обитающем в глубинах древнего замершего вулкана. Максимальная высота – 577 метров (гора Святая).Аю-Даг (или Медведь-гора) действительно напоминает припавшего на передние лапы медведя, который, если верить легенде, решил выпить море. Высота горы - 571 метр.Сокол (или Куш-Кая) – скальный массив возле Нового Света. Он состоит из остатков ископаемых организмов, таких как кораллы, губки, мшанки и выделявшие известь водоросли. Высота – 473 метра.Высота Белой скалы всего 325 метров. Эта величественная белая глыба появилась в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников. C 1981 года Белая скала является памятником природы республиканского значения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

горы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горы, видео, горы крыма, крым, видео, природа