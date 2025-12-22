https://crimea.ria.ru/20251222/v-rossii-obyavili-voynu-stareniyu--1151887906.html

В России объявили войну старению

2025-12-22T16:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Правительство России планирует сосредоточиться на охране здоровья граждан старшего поколения, повышении доступности медицинской помощи и создании условий для активного долголетия. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.По ее словам, в сфере охраны здоровья планируется работа по четырем основным направлениям. Первое – раннее выявление состояний, которые могут привести или уже привели к заболеваниям, в том числе связанным с возрастом. В рамках проекта программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год предусмотрены программы по развитию медицины здорового долголетия и модернизации центров здоровья.Она уточнила, что под диспансерным наблюдением находятся более 90% пациентов с выявленными заболеваниями, и этот уровень планируется сохранить до 2030 года.Второе направление – развитие медицинской помощи на дому.Третье направление связано с научными исследованиями. Как подчеркнула Голикова, эта работа ведется в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".Четвертое направление – информационно-разъяснительная работа со старшим поколением по вопросам здорового долголетия, профилактики и лечения возрастных заболеваний. По словам вице-премьера, в этой работе активно участвуют регионы, волонтерские и некоммерческие организации.Отдельно Голикова остановилась на создании условий для реализации личностного потенциала граждан старшего поколения. Она отметила, что программы активного долголетия приняты во всех регионах страны.Еще одним направлением является развитие социальных услуг. Вице-премьер напомнила о системе долговременного ухода и заявила, что к 2030 году планируется обеспечить социальным обслуживанием 100% нуждающихся граждан старшего поколения. Кроме того, предполагается создание службы социальных координаторов в медицинских стационарах для помощи пожилым пациентам и их родственникам с момента госпитализации до выписки.Говоря о повышении качества жизни и финансовой обеспеченности пожилых граждан, Голикова сообщила, что правительство продолжит обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляций, а также развивать гибкие и дистанционные формы занятости. По ее словам, в этом году граждане старшего поколения принимали участие в обучающих мероприятиях по финансовой грамотности, киберграмотности и кибербезопасности.Также в план включены меры по развитию инфраструктуры и обеспечению доступности социально значимых объектов, в том числе в отдаленных районах и сельской местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицинуКрым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещениеОт каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь

