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От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь

От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь - РИА Новости Крым, 13.07.2025

От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь

Заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и деменция – ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкиваются врачи, работающие с... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T16:52

2025-07-13T16:52

2025-07-13T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и деменция – ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкиваются врачи, работающие с пожилыми людьми. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава РК, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Игорь Лукьянов.По его словам, картина заболеваний среди пожилых пациентов на протяжении последних лет сохраняется стабильной.Особое внимание эксперты уделяют деменции – заболеванию, которое не только снижает качество жизни, но и напрямую влияет на способность человека к самостоятельному существованию."Это очень большая и сложная проблема. Деменция и развитие когнитивных нарушений может быть связано с соматическими заболеваниями, различными хроническими заболеваниями. Социальные ситуации, отсутствие взаимоконтакта с родственниками – все это может приводить к развитию данной патологии, и она очень частая", – пояснил Лукьянов.Он подчеркнул: профилактика деменции должна начинаться задолго до первых признаков. Важно не только медикаментозное сопровождение, но и сохранение активной социальной и психологической жизни пациента.Заведующая отделением "Милосердие" Евпаторийского дома-интерната Наталья Колий дополнила, что предрасположенность к когнитивным расстройствам может быть генетически обусловлена, поэтому профилактика должна начинаться как можно раньше."Если в семье были случаи деменции, нужно особенно внимательно следить за образом жизни: физическая активность, регулярные интеллектуальные нагрузки, социальные контакты. Мозг – не только орган, который нужно лечить, но и система, которую нужно развивать", – подчеркнула она.Также она напомнила, что значительное влияние на качество жизни оказывают и болезни опорно-двигательного аппарата, ограничивающие мобильность и самостоятельность пожилых людей.В заключение Игорь Лукьянов отметил, что ключевая задача гериатра – не просто лечить возрастные болезни, а предугадывать, какие риски могут возникнуть у пациента в будущем, и своевременно проводить профилактику."Врач-гериатр оценивает риски – будь то ухудшение когнитивных функций или снижение мобильности – и выстраивает индивидуальный подход. Это и есть главная миссия современной гериатрии: не дожидаться ухудшения, а предупреждать его", – подытожил специалист.Как установили ученые из США, долгая супружеская жизнь может стать залогом долголетия. Благодаря большому количеству совместных положительных переживаний, супруги живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем, чем одинокие люди. Ранее швейцарские ученые, изучающие долгожителей, не нашли видимых пределов человеческого долголетия и пришли к выводу, что вечная жизнь теоретически возможна. По мнению президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерии, самое главное в долголетии – это движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько долгожителей старше 100 лет живет в КрымуТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитГенетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, здоровье, здравоохранение в россии, общество, медицина