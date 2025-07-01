https://crimea.ria.ru/20250701/skolko-dolgozhiteley-starshe-100-let-zhivet-v-krymu-1147615577.html

Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму

Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму

78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T12:08

2025-07-01T12:08

2025-07-01T12:08

долгожители

крым

новости крыма

сергей аксенов

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан Республики Крым".По словам Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

долгожители, крым, новости крыма, сергей аксенов, пособия и выплаты