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Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму
Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму
78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T12:08
2025-07-01T12:08
2025-07-01T12:08
долгожители
крым
новости крыма
сергей аксенов
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан Республики Крым".По словам Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области утвердили новые меры поддержки ветеранов труда Более 2700 ветеранов в Крыму получили юбилейные выплаты ко Дню Победы В Севастополе ввели пожизненные ежемесячные выплаты для участников ВОВ
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долгожители, крым, новости крыма, сергей аксенов, пособия и выплаты
Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму
В Крыму 78 долгожителей старше 100 лет получили по 50 тысяч рублей – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. 78 крымчан, которым в этом году исполнилось 100 и более лет, получили денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч рублей получили в текущем году 78 крымчан, которым исполнилось 100 и более лет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Мера поддержки реализуется в рамках госпрограммы "Социальная поддержка граждан Республики Крым".
По словам Аксенова, право на получение помощи имеют граждане РФ, достигшие возраста 100 и более лет, которые проживают и зарегистрированы на территории республики.
Для этого гражданин или его законный представитель должен обратиться в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта, также необходимо предъявить его оригинал.
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