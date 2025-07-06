https://crimea.ria.ru/20250706/geneticheskaya-diagnostika-mozhet-stat-korporativnym-standartom-v-rf-1147601995.html
Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России
Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России
Крупные российские корпорации начинают внедрять практику составления генетических паспортов здоровья сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T11:08
2025-07-06T11:08
2025-07-06T11:11
геннадий онищенко
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здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Крупные российские корпорации начинают внедрять практику составления генетических паспортов здоровья сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, подобный подход уже реализуется в компании "Норникель", где обследования проходят около 50 тысяч работников. Генетический паспорт включает в себя оценку предрасположенности к ряду серьезных заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные.Подобные исследования позволяют выявить до 3-4 тысяч заболеваний с генетической основой, включая формы диабета и психические расстройства. Составление таких паспортов уже стало рутинной медицинской процедурой, благодаря удешевлению генетической диагностики.Онищенко выразил надежду, что к примеру "Норникеля" присоединятся и другие крупные компании России.Академик также призвал государство рассмотреть возможность частичного финансирования таких программ через добровольное медицинское страхование (ДМС), так как в настоящий момент ОМС не покрывает подобные услуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в РоссииТренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услугРеабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
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геннадий онищенко, мнения, здравоохранение в россии, здоровье, наука и технологии, новости
Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России
Компании в России внедряют генетические паспорта для профилактики болезней
11:08 06.07.2025 (обновлено: 11:11 06.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Крупные российские корпорации начинают внедрять практику составления генетических паспортов здоровья сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, подобный подход уже реализуется в компании "Норникель", где обследования проходят около 50 тысяч работников. Генетический паспорт включает в себя оценку предрасположенности к ряду серьезных заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные.
"Если они проведут генетический паспорт своим работникам, то можно будет сразу сделать прогноз, с какими из них нужно провести какие-то ранние исследования, взять на учет", – объяснил Онищенко.
Подобные исследования позволяют выявить до 3-4 тысяч заболеваний с генетической основой, включая формы диабета и психические расстройства. Составление таких паспортов уже стало рутинной медицинской процедурой, благодаря удешевлению генетической диагностики.
Онищенко выразил надежду, что к примеру "Норникеля" присоединятся и другие крупные компании России.
Академик также призвал государство рассмотреть возможность частичного финансирования таких программ через добровольное медицинское страхование (ДМС), так как в настоящий момент ОМС не покрывает подобные услуги.
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