https://crimea.ria.ru/20250706/geneticheskaya-diagnostika-mozhet-stat-korporativnym-standartom-v-rf-1147601995.html

Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России

Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Генетическая диагностика может стать корпоративным стандартом в России

Крупные российские корпорации начинают внедрять практику составления генетических паспортов здоровья сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T11:08

2025-07-06T11:08

2025-07-06T11:11

геннадий онищенко

радио "спутник в крыму"

мнения

здравоохранение в россии

здоровье

наука и технологии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Крупные российские корпорации начинают внедрять практику составления генетических паспортов здоровья сотрудников. Об этом в пресс-центре РИА Новости сообщил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко.По его словам, подобный подход уже реализуется в компании "Норникель", где обследования проходят около 50 тысяч работников. Генетический паспорт включает в себя оценку предрасположенности к ряду серьезных заболеваний, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные.Подобные исследования позволяют выявить до 3-4 тысяч заболеваний с генетической основой, включая формы диабета и психические расстройства. Составление таких паспортов уже стало рутинной медицинской процедурой, благодаря удешевлению генетической диагностики.Онищенко выразил надежду, что к примеру "Норникеля" присоединятся и другие крупные компании России.Академик также призвал государство рассмотреть возможность частичного финансирования таких программ через добровольное медицинское страхование (ДМС), так как в настоящий момент ОМС не покрывает подобные услуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в РоссииТренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услугРеабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, мнения, здравоохранение в россии, здоровье, наука и технологии, новости