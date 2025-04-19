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Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

Некоторые особенно популярные сегодня в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T20:06

2025-04-19T20:06

2025-04-19T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Некоторые особенно популярные сегодня в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Знаковое событие для КрымаНакануне в Ялте открылся форум-выставка индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". В мероприятиях участвуют представители более 150 компаний со всей страны. Наряду с креативными подходами к продвижению территорий и новыми правилами размещения туристов здесь обсуждают инновационные подходы в курортно-санаторном направлении.По словам Владислава Бури, это событие знаковое для Крыма каждый год, но теперь особенно. Поскольку впервые в рамках программы провели форум по бальнеологии (лечение минеральными водами), пелоидотерапии (грязелечение) и развитию СПА-продуктов.Здесь обсуждали, как сохранить этот лечебный потенциал для будущих поколений, как использовать новые методики оздоровления и реабилитации и как внедрять популярные спа-технологии в "классику" лечения, сказал эксперт.Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера >>Он подчеркнул, что лечение с помощью природных факторов – это доказательная медицина, о которой давно известно на полуострове. Не случайно еще со времен СССР в Крыму существуют два серьезных института курортологии: Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения климатотерапии, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова в Ялте и Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации" в Евпатории."Эти учреждения системно и комплексно занимаются именно разработкой методов лечения природными факторами… Но как санаторно-курортный кластер мы сегодня не дорабатываем, я считаю, в плане внедрения новых методов в программы оздоровления и немножко отстаем от мировых и даже общероссийских трендов", – сказал эксперт.Разрабатывать и продвигатьТак, по его словам, такая программа, как "Крепкий сон" сегодня внедрена только в двух санаториях Крыма.Аналогичная ситуация с такими трендами в оздоровлении, как активное долголетие, детокс, управление весом и моделирование фигуры, добавил он."Запрос очень большой на них. Но у нас не во всех санаториях есть программы детокса. Дальше смотрим: душ Шарко, подводный душ-массаж, моделирующий ручной массаж, аппаратная прессотерапия. Все это процедуры, которые позволяют моделировать фигуру", – отметил Буря.Город Саки "испокон веков занимались лечением женского и мужского здоровья", и местным санаториям необходимо, применяя уникальные природные факторы и используя уже проверенные методы, разрабатывать новые программы в рамках актуальной сегодня концепции "сексуальный велнес", сказал он.Аргументируя свое мнение, Буря привел данные последних исследований, согласно которым 22% молодых людей в РФ в возрасте от 18 до 23 лет не имеют сексуальной жизни, причем более половины опрошенных сообщили о проблемах в отношениях, отсутствии влечения. Проблема серьезная, но полузакрытая, и ее надо решать, заметил он.Еще один тренд санаторно-курортного оздоровления – укрепление иммунитета, важность которого доказал COVID-19, добавил эксперт. В Крыму для этого масса возможностей, и их нужно только правильно презентовать, "выделяя в отдельные программы и активно продвигая с помощью маркетинговых методов", считает Буря."Помочь организму восстановиться, укрепить иммунитет возможно за две недели, 20 дней – этим еще в период СССР занимались", – говорит эксперт.Ранее Буря заявил, что Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы смогут проходить лечение в клиниках и реабилитацию в местных санаториях.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха – минобраз Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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