https://crimea.ria.ru/20250419/trendy-ozdorovleniya-v-sanatoriyakh-kryma-chto-vnedryayut-i-skolko-stoit-1145774811.html
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Некоторые особенно популярные сегодня в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T20:06
2025-04-19T20:06
2025-04-19T20:05
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отдых
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владислав буря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Некоторые особенно популярные сегодня в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Знаковое событие для КрымаНакануне в Ялте открылся форум-выставка индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым". В мероприятиях участвуют представители более 150 компаний со всей страны. Наряду с креативными подходами к продвижению территорий и новыми правилами размещения туристов здесь обсуждают инновационные подходы в курортно-санаторном направлении.По словам Владислава Бури, это событие знаковое для Крыма каждый год, но теперь особенно. Поскольку впервые в рамках программы провели форум по бальнеологии (лечение минеральными водами), пелоидотерапии (грязелечение) и развитию СПА-продуктов.Здесь обсуждали, как сохранить этот лечебный потенциал для будущих поколений, как использовать новые методики оздоровления и реабилитации и как внедрять популярные спа-технологии в "классику" лечения, сказал эксперт.Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера >>Он подчеркнул, что лечение с помощью природных факторов – это доказательная медицина, о которой давно известно на полуострове. Не случайно еще со времен СССР в Крыму существуют два серьезных института курортологии: Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения климатотерапии, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова в Ялте и Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации" в Евпатории."Эти учреждения системно и комплексно занимаются именно разработкой методов лечения природными факторами… Но как санаторно-курортный кластер мы сегодня не дорабатываем, я считаю, в плане внедрения новых методов в программы оздоровления и немножко отстаем от мировых и даже общероссийских трендов", – сказал эксперт.Разрабатывать и продвигатьТак, по его словам, такая программа, как "Крепкий сон" сегодня внедрена только в двух санаториях Крыма.Аналогичная ситуация с такими трендами в оздоровлении, как активное долголетие, детокс, управление весом и моделирование фигуры, добавил он."Запрос очень большой на них. Но у нас не во всех санаториях есть программы детокса. Дальше смотрим: душ Шарко, подводный душ-массаж, моделирующий ручной массаж, аппаратная прессотерапия. Все это процедуры, которые позволяют моделировать фигуру", – отметил Буря.Город Саки "испокон веков занимались лечением женского и мужского здоровья", и местным санаториям необходимо, применяя уникальные природные факторы и используя уже проверенные методы, разрабатывать новые программы в рамках актуальной сегодня концепции "сексуальный велнес", сказал он.Аргументируя свое мнение, Буря привел данные последних исследований, согласно которым 22% молодых людей в РФ в возрасте от 18 до 23 лет не имеют сексуальной жизни, причем более половины опрошенных сообщили о проблемах в отношениях, отсутствии влечения. Проблема серьезная, но полузакрытая, и ее надо решать, заметил он.Еще один тренд санаторно-курортного оздоровления – укрепление иммунитета, важность которого доказал COVID-19, добавил эксперт. В Крыму для этого масса возможностей, и их нужно только правильно презентовать, "выделяя в отдельные программы и активно продвигая с помощью маркетинговых методов", считает Буря."Помочь организму восстановиться, укрепить иммунитет возможно за две недели, 20 дней – этим еще в период СССР занимались", – говорит эксперт.Ранее Буря заявил, что Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы смогут проходить лечение в клиниках и реабилитацию в местных санаториях.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха – минобраз Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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отдых, отдых в крыму, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, владислав буря
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Новые методы оздоровления в санаториях Крыма могут стоить от 6 до 15 тыс. рублей в сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Некоторые особенно популярные сегодня в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, на которые есть спрос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
Знаковое событие для Крыма
Накануне в Ялте открылся форум-выставка индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"
. В мероприятиях участвуют
представители более 150 компаний со всей страны. Наряду с креативными подходами к продвижению территорий и новыми правилами размещения туристов здесь обсуждают инновационные подходы в курортно-санаторном направлении.
По словам Владислава Бури, это событие знаковое для Крыма каждый год, но теперь особенно. Поскольку впервые в рамках программы провели форум по бальнеологии (лечение минеральными водами), пелоидотерапии (грязелечение) и развитию СПА-продуктов.
"Форум настолько серьезный, что приглашены специалисты Национальной курортной ассоциации, статусные спикеры, известные эксперты. И мы задаем тренды в данном направлении, потому что мы обладатели "черного золота" – сакской грязи, одной из самых сильных в мире", – сказал Буря.
Здесь обсуждали, как сохранить этот лечебный потенциал для будущих поколений, как использовать новые методики оздоровления и реабилитации и как внедрять популярные спа-технологии в "классику" лечения, сказал эксперт.
"Мы знаем, что стресс серьезно влияет на наше физическое здоровье. Спа-технологии – это оздоровление. И они должны соединяться с классическими методами санаторно-курортного лечения. У нас в Крыму уже есть примеры, когда отдельные курортные комплексы это делают. Но впереди, конечно, еще очень много работы", – отметил Буря.
Он подчеркнул, что лечение с помощью природных факторов – это доказательная медицина, о которой давно известно на полуострове. Не случайно еще со времен СССР в Крыму существуют два серьезных института курортологии: Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения климатотерапии, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова в Ялте и Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации" в Евпатории.
"Эти учреждения системно и комплексно занимаются именно разработкой методов лечения природными факторами… Но как санаторно-курортный кластер мы сегодня не дорабатываем, я считаю, в плане внедрения новых методов в программы оздоровления и немножко отстаем от мировых и даже общероссийских трендов", – сказал эксперт.
Разрабатывать и продвигать
Так, по его словам, такая программа, как "Крепкий сон" сегодня внедрена только в двух санаториях Крыма.
"Статистика 2024 года: 43% россиян жалуются на плохой сон, а 79% на его недостаток, а у 47% россиян старше шестидесяти лет - бессонница. Это очень серьезные цифры, и это огромная аудитория, которая может стать потребителем услуг. И я не вижу проблем, чтобы разработать программу здорового сна. У нас хорошие есть сомнологи в России – мирового уровня, и они сейчас активно привлекаются", – прокомментировал Буря.
Аналогичная ситуация с такими трендами в оздоровлении, как активное долголетие, детокс, управление весом и моделирование фигуры, добавил он.
"Запрос очень большой на них. Но у нас не во всех санаториях есть программы детокса. Дальше смотрим: душ Шарко, подводный душ-массаж, моделирующий ручной массаж, аппаратная прессотерапия. Все это процедуры, которые позволяют моделировать фигуру", – отметил Буря.
Город Саки "испокон веков занимались лечением женского и мужского здоровья", и местным санаториям необходимо, применяя уникальные природные факторы и используя уже проверенные методы, разрабатывать новые программы в рамках актуальной сегодня концепции "сексуальный велнес", сказал он.
Аргументируя свое мнение, Буря привел данные последних исследований, согласно которым 22% молодых людей в РФ в возрасте от 18 до 23 лет не имеют сексуальной жизни, причем более половины опрошенных сообщили о проблемах в отношениях, отсутствии влечения. Проблема серьезная, но полузакрытая, и ее надо решать, заметил он.
"Эти проблемы напрямую связаны с проблемой демографического спада в стране… Некоторые курорты в России внедряют программы для раскрытия чувственной сферы. И я считаю, что мы просто обязаны взять на вооружение этот тренд и предлагать гостям соответствующие программы", – сказал Буря.
Еще один тренд санаторно-курортного оздоровления – укрепление иммунитета, важность которого доказал COVID-19, добавил эксперт. В Крыму для этого масса возможностей, и их нужно только правильно презентовать, "выделяя в отдельные программы и активно продвигая с помощью маркетинговых методов", считает Буря.
"Помочь организму восстановиться, укрепить иммунитет возможно за две недели, 20 дней – этим еще в период СССР занимались", – говорит эксперт.
Ранее Буря заявил
, что Крым имеет все шансы стать первым регионом в России, где в рамках государственно-частного партнерства реализуют проект уникального кластера, благодаря которому медицинские туристы смогут проходить лечение в клиниках и реабилитацию в местных санаториях.
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