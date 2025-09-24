Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение

ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым активно поддерживает курс на импортозамещение медицинских технологий, особенно в сферах реабилитации и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" в Ялте.По словам министра, часть нового оборудования уже проходит апробацию в крымских медицинских учреждениях."Многие передовые технологии разрабатываются совместно с практикой, компилируются. Мы посмотрим, отметим то оборудование, которое максимально перспективно для использования в широких массах и обязательно будем применять в общей соматической сети нашего здравоохранения", – рассказал Натаров.Он также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом. Крым активно участвует в федеральных программах, запускает республиканские, направленные на замену импортной продукции отечественными аналогами. Министр поделился, что уже определены ключевые направления развития для новых целевых проектов.Особое внимание уделяется технологиям в сферах реабилитации и активного долголетия – направлениям, которые, как отметил Натаров, обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" открылась в среду в Ялте. Это крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется отделение экстренной медпомощи в СимферополеЛечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым активно поддерживает курс на импортозамещение медицинских технологий, особенно в сферах реабилитации и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" в Ялте.
"Происходит процесс импортозамещения, развития современных отечественных технологий. Мы это активно поддерживаем. Мы не стоим на месте. Республика Крым активно участвует и в процессе реализации новых технологий, и в процессе внедрения нового оборудования. Поэтому будем развиваться, будем идти дальше в ногу со временем", – подчеркнул он.
По словам министра, часть нового оборудования уже проходит апробацию в крымских медицинских учреждениях.
"Многие передовые технологии разрабатываются совместно с практикой, компилируются. Мы посмотрим, отметим то оборудование, которое максимально перспективно для использования в широких массах и обязательно будем применять в общей соматической сети нашего здравоохранения", – рассказал Натаров.
Он также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом. Крым активно участвует в федеральных программах, запускает республиканские, направленные на замену импортной продукции отечественными аналогами. Министр поделился, что уже определены ключевые направления развития для новых целевых проектов.
Особое внимание уделяется технологиям в сферах реабилитации и активного долголетия – направлениям, которые, как отметил Натаров, обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные.
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" открылась в среду в Ялте. Это крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601