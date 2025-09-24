Рейтинг@Mail.ru
Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/krym-vnedryaet-otechestvennye-medtekhnologii-kurs-na-importozameschenie-1149687726.html
Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Крым активно поддерживает курс на импортозамещение медицинских технологий, особенно в сферах реабилитации и активного долголетия. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:14
2025-09-24T16:14
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
ялта
алексей натаров
минздрав крыма
наука и технологии
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149689141_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_5b29c6b1d9e8f16d0ed7b39aa877584e.jpg
ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым активно поддерживает курс на импортозамещение медицинских технологий, особенно в сферах реабилитации и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" в Ялте.По словам министра, часть нового оборудования уже проходит апробацию в крымских медицинских учреждениях."Многие передовые технологии разрабатываются совместно с практикой, компилируются. Мы посмотрим, отметим то оборудование, которое максимально перспективно для использования в широких массах и обязательно будем применять в общей соматической сети нашего здравоохранения", – рассказал Натаров.Он также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом. Крым активно участвует в федеральных программах, запускает республиканские, направленные на замену импортной продукции отечественными аналогами. Министр поделился, что уже определены ключевые направления развития для новых целевых проектов.Особое внимание уделяется технологиям в сферах реабилитации и активного долголетия – направлениям, которые, как отметил Натаров, обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" открылась в среду в Ялте. Это крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется отделение экстренной медпомощи в СимферополеЛечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
https://crimea.ria.ru/20250908/krym-poluchit-70-mln-na-obnovlenie-medoborudovaniya-dlya-borby-s-onkologiey-1149291935.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149689141_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_09a553f3370260a8b25808012cfb1d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, ялта, алексей натаров, минздрав крыма, наука и технологии, новости крыма
Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение

Крым активно поддерживает курс на импортозамещение технологий в сфере медицины – Минздрав

16:14 24.09.2025
 
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Выставка Здравоохранение. Крым 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым активно поддерживает курс на импортозамещение медицинских технологий, особенно в сферах реабилитации и активного долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" в Ялте.

"Происходит процесс импортозамещения, развития современных отечественных технологий. Мы это активно поддерживаем. Мы не стоим на месте. Республика Крым активно участвует и в процессе реализации новых технологий, и в процессе внедрения нового оборудования. Поэтому будем развиваться, будем идти дальше в ногу со временем", – подчеркнул он.

По словам министра, часть нового оборудования уже проходит апробацию в крымских медицинских учреждениях.
"Многие передовые технологии разрабатываются совместно с практикой, компилируются. Мы посмотрим, отметим то оборудование, которое максимально перспективно для использования в широких массах и обязательно будем применять в общей соматической сети нашего здравоохранения", – рассказал Натаров.
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на выставке Здравоохранение. Крым 2025
1 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Выставка Здравоохранение. Крым 2025
2 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Выставка Здравоохранение. Крым 2025
3 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Выставка Здравоохранение. Крым 2025
4 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Выставка Здравоохранение. Крым 2025
5 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
2 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
3 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
© РИА Новости Крым
Он также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом. Крым активно участвует в федеральных программах, запускает республиканские, направленные на замену импортной продукции отечественными аналогами. Министр поделился, что уже определены ключевые направления развития для новых целевых проектов.
Особое внимание уделяется технологиям в сферах реабилитации и активного долголетия – направлениям, которые, как отметил Натаров, обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные.
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" открылась в среду в Ялте. Это крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
Медоборудование
8 сентября, 16:12
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЯлтаАлексей НатаровМинздрав КрымаНаука и технологииНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
16:07Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
16:01В Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей из-за угрозы атак ВСУ
15:56Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
15:48На Крым идет штормовой ветер
15:44Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
Лента новостейМолния