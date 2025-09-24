https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-otkroetsya-otdelenie-ekstrennoy-medpomoschi-v-simferopole-1149685353.html
Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
Модульное приемное отделение экстренной помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы №7 планируется открыть до конца текущего года. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T14:46
2025-09-24T14:46
2025-09-24T14:37
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
сергей олефиренко
симферополь
больница
медицина
центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125754603_0:15:967:559_1920x0_80_0_0_c6c3e280d9f3ca80930de6c8318fa281.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Модульное приемное отделение экстренной помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы №7 планируется открыть до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.Как добавил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, на данный момент профильное министерство подает заявки на строительство подобных центров в других городах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125754603_100:0:967:650_1920x0_80_0_0_73d36214f2497e6056badbdfd60b930f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей олефиренко, симферополь, больница, медицина, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, новости крыма, общество
Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
Отделение экстренной медпомощи в Симферополе откроется до конца года – Олефиренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Модульное приемное отделение экстренной помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы №7 планируется открыть до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
"В идеале (конец года – ред.) – это уже ввод в эксплуатацию. У нас в проекте стоит чуть позже дата, но мы все-таки надеемся, что подрядчик возьмет на себя повышенные обязательства. Нам бы очень хотелось уйти на новогодние праздники с уже функционирующим объектом. И минздрав, и мы, и 7-я больница делают все возможное для этого", - сказал он.
Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.
"Это будет очень крутой функциональный блок, куда будет маршрутизироваться вся экстренная патология. Там будет очень мощный диагностический комплекс, который позволит установить правильный диагноз и сразу начать лечение. Не надо будет пациента возить по всему Крыму, чтобы понять, что с ним происходит", - рассказал Олефиренко.
Как добавил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, на данный момент профильное министерство подает заявки на строительство подобных центров в других городах Крыма.
"Планируем развивать это направление и надеемся, что это будет не единственное учреждение в Крыму. Сейчас подаем заявки на другие регионы. Есть несколько перспективных направлений в Крыму, чтобы это было не только Симферополе", - сказал замглавы ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: