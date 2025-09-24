https://crimea.ria.ru/20250924/kogda-otkroetsya-otdelenie-ekstrennoy-medpomoschi-v-simferopole-1149685353.html

Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе

Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе

Модульное приемное отделение экстренной помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы №7 планируется открыть до конца текущего года. Об этом в... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T14:46

2025-09-24T14:46

2025-09-24T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Модульное приемное отделение экстренной помощи на базе Симферопольской городской клинической больницы №7 планируется открыть до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.Как добавил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, на данный момент профильное министерство подает заявки на строительство подобных центров в других городах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов В Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменитсяВ Крыму нашли способ увеличить число сотрудников скорой помощи

