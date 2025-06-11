https://crimea.ria.ru/20250611/v-meduchrezhdeniya-kryma-s-nachala-goda-prinyato-bolshe-1300-spetsialistov-1147132543.html

В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов

В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов

С начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Об этом сообщил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T14:38

2025-06-11T14:38

2025-06-11T14:50

владимир константинов

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

алексей натаров

минздрав крыма

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145895624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79e8355f3f630ac4e6ff2835e9da42a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада на заседании президиума министра здравоохранения Крыма Алексея Натарова об обеспечении медучреждений республики квалифицированными кадрами.По словам Константинова, процент трудоустройства выпускников составляет от 80 до 100, это один из лучших показателей среди регионов России.Глава Госсовета республики подчеркнул, что за последние пять лет в Крыму зарплаты выросли в среднем для врачей на 26 тысяч рублей, для среднего медперсонала – на 12 тысяч рублей, а для младшего медицинского персонала – на 14 тысяч рублей.Рост среднемесячного дохода у медработников превышает цифры по инфляции, выполняются целевые показатели. В республике также реализуются меры поддержки специалистов, включая предоставление жилых помещений и земельных участков, компенсацию аренды жилья и прочее, добавил Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаВ России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, минздрав крыма, здоровье