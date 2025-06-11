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В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
С начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Об этом сообщил председатель Госсовета республики... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T14:38
2025-06-11T14:38
2025-06-11T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада на заседании президиума министра здравоохранения Крыма Алексея Натарова об обеспечении медучреждений республики квалифицированными кадрами.По словам Константинова, процент трудоустройства выпускников составляет от 80 до 100, это один из лучших показателей среди регионов России.Глава Госсовета республики подчеркнул, что за последние пять лет в Крыму зарплаты выросли в среднем для врачей на 26 тысяч рублей, для среднего медперсонала – на 12 тысяч рублей, а для младшего медицинского персонала – на 14 тысяч рублей.Рост среднемесячного дохода у медработников превышает цифры по инфляции, выполняются целевые показатели. В республике также реализуются меры поддержки специалистов, включая предоставление жилых помещений и земельных участков, компенсацию аренды жилья и прочее, добавил Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаВ России за шесть лет построили более 6500 ФАПов и больниц – Путин
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владимир константинов, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, минздрав крыма, здоровье
В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
В Крыму с начала года на работу в медучреждения приняли более 1300 специалистов – власти
14:38 11.06.2025 (обновлено: 14:50 11.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму приняты на работу 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов после доклада на заседании президиума министра здравоохранения Крыма Алексея Натарова об обеспечении медучреждений республики квалифицированными кадрами.
"С начала 2025 года на работу приняты 286 врачей, 674 медсестры и 360 специалистов младшего медперсонала. При этом более 100 человек ежегодно выходят на работу в медучреждения после окончания целевого обучения", – сказано в сообщении.
По словам Константинова, процент трудоустройства выпускников составляет от 80 до 100, это один из лучших показателей среди регионов России.
Глава Госсовета республики подчеркнул, что за последние пять лет в Крыму зарплаты выросли в среднем для врачей на 26 тысяч рублей, для среднего медперсонала – на 12 тысяч рублей, а для младшего медицинского персонала – на 14 тысяч рублей.
Рост среднемесячного дохода у медработников превышает цифры по инфляции, выполняются целевые показатели. В республике также реализуются меры поддержки специалистов, включая предоставление жилых помещений и земельных участков, компенсацию аренды жилья и прочее, добавил Владимир Константинов.
"От доступности и качества медицинской помощи напрямую зависит уровень жизни крымчан. Потому развитие
системы здравоохранения – один из приоритетов в нашей работе. За 11 лет произошло невероятное количество преобразований. В наших планах – сохранить эту положительную динамику", – подытожил председатель Госсовета Крыма.
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