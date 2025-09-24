В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"

https://crimea.ria.ru/20250924/v-krymu-startovala-yubileynaya-meditsinskaya-vystavka-zdravookhranenie-2025-1149676074.html
В Ялте стартовала 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025", передает корреспондент РИА Новости Крым.
11:18 24.09.2025 (обновлено: 12:03 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте стартовала 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025", передает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам главы республики, это авторитетная площадка, которая предоставляет уникальные возможности для профессионального общения, обмена опытом и презентации инновационных технологий в медицинской сфере.
"Мероприятие объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, работников лаборатории, представителей экспертного сообщества для достижения главной цели – улучшения качества медицинской помощи и сохранения здоровья людей. Очень важно, что выставка принимает участие представители крупных, в том числе и российских компаний, которые ежегодно демонстрируют передовые разработки и современное оборудование", - говорится в приветственном Сергея Аксенова.
Выставка объединила больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. В программе – научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы.
Первый день посвящен вопросам лучевой диагностики, ультразвуковых технологий и эндокринологии, второй – онкологии, современным методам медицинской реабилитации и вопросам долгожительства.
Организаторы отмечают, что мероприятие стало крупнейшей профессиональной площадкой для обмена опытом и демонстрации новейших разработок в здравоохранении.
Выставка будет работать два дня, до 26 сентября, и завершится награждением участников и подведением итогов.
