В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"

В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"

2025-09-24T11:18

2025-09-24T11:18

2025-09-24T12:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Ялте стартовала 10-я юбилейная выставка "Здравоохранение Крым-2025", передает корреспондент РИА Новости Крым. По словам главы республики, это авторитетная площадка, которая предоставляет уникальные возможности для профессионального общения, обмена опытом и презентации инновационных технологий в медицинской сфере. Выставка объединила больше 100 компаний и десятки медицинских организаций со всей России. В программе – научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы. Первый день посвящен вопросам лучевой диагностики, ультразвуковых технологий и эндокринологии, второй – онкологии, современным методам медицинской реабилитации и вопросам долгожительства. Организаторы отмечают, что мероприятие стало крупнейшей профессиональной площадкой для обмена опытом и демонстрации новейших разработок в здравоохранении. Выставка будет работать два дня, до 26 сентября, и завершится награждением участников и подведением итогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

