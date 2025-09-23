Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение российской вакциной от рака - Гинцбург
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
"Больные уже в группе сформированы, их персонализированные генетические данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 месяцев совместными усилиями перейти к их лечению", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.