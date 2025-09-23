Рейтинг@Mail.ru
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/lechit-patsientov-rossiyskoy-vaktsinoy-ot-raka-gotovy-cherez-15-mesyatsa-1149649723.html
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:31
2025-09-23T12:11
вакцина
вакцина от рака
александр гинцбург
здравоохранение в россии
здоровье
онкология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_9229a2980c6a9ecab669afe034f1c7e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_9820821b13adcb0072dc534a5f991a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина, вакцина от рака, александр гинцбург, здравоохранение в россии, здоровье, онкология, новости
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца

Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение российской вакциной от рака - Гинцбург

12:31 23.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
"Больные уже в группе сформированы, их персонализированные генетические данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 месяцев совместными усилиями перейти к их лечению", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВакцинаВакцина от ракаАлександр ГинцбургЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеОнкологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
13:10Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
13:06Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
12:59438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
12:54"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
12:43Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции 1:24
12:36В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
12:33Российские военные освободили еще одно село в ДНР
12:31Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
12:24Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
12:20Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
12:17Биография Игоря Краснова
Лента новостейМолния