Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца

Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T12:31

2025-09-23T12:31

2025-09-23T12:11

вакцина

вакцина от рака

александр гинцбург

здравоохранение в россии

здоровье

онкология

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_9229a2980c6a9ecab669afe034f1c7e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученые готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной, созданной на основе неоантигенов. По словам Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.Работа по разработке вакцины финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла в ноябре глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.В начале декабря 2024 года Александр Гинцбург заявил РИА Новости Крым, что новая российская вакцина от рака показала свою эффективность. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны – Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

