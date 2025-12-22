https://crimea.ria.ru/20251222/lukashenko-rasskazal-podrobnosti-o-razmeschenii-oreshnika-v-belorussii-1151888079.html

Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".Видео беседы журналист опубликовал в своем Telegram-канале.В конце прошлой недели Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник".В конце прошлого года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

