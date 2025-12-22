Рейтинг@Mail.ru
Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд
Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд
В Красногвардейский районный суд передано уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло на автодороге "Новороссия" этим летом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейский районный суд передано уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло на автодороге "Новороссия" этим летом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Симферополя, решил обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу. В безопасности маневра он не убедился.Дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.
Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд

В Крыму водитель микроавтобуса ответит за гибель в ДТП пассажирки

17:16 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейский районный суд передано уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло на автодороге "Новороссия" этим летом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Симферополя, решил обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу. В безопасности маневра он не убедился.

"Микроавтобус совершил столкновение с автомобилем, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП пассажирка, находившаяся микроавтобусе, скончалась от полученных травм в больнице", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Дело ушло в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.
