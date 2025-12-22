https://crimea.ria.ru/20251222/delo-o-smertelnom-dtp-s-mikroavtobusom-v-krymu-ushlo-v-sud-1151890651.html

Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд

Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд

В Красногвардейский районный суд передано уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло на автодороге "Новороссия" этим летом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T17:16

2025-12-22T17:16

2025-12-22T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейский районный суд передано уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло на автодороге "Новороссия" этим летом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Симферополя, решил обогнать попутную машину и выехал на встречную полосу. В безопасности маневра он не убедился.Дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и 21 получил ранение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавшийСтали известны подробности массового ДТП в СевастополеВ ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек

