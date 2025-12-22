Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251222/massovoe-dtp-proizoshlo-v-sevastopole--est-postradavshiy-1151883585.html
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Авария произошла на улице Вакуленчука в понедельник в районе 14:00.Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и более 20 получила травмы. С участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший

В Севастополе в ДТП столкнулись пять транспортных средств – пострадал один человек

15:00 22.12.2025 (обновлено: 15:03 22.12.2025)
 
© Полиция СевастополяМассовое ДТП произошло в Севастополе
Массовое ДТП произошло в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Авария произошла на улице Вакуленчука в понедельник в районе 14:00.
"Случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте дорожной аварии экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и более 20 получила травмы. С участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.
