Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T15:00
2025-12-22T15:00
2025-12-22T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Авария произошла на улице Вакуленчука в понедельник в районе 14:00.Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и более 20 получила травмы. С участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуВ Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадовПод Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
В Севастополе в ДТП столкнулись пять транспортных средств – пострадал один человек
15:00 22.12.2025 (обновлено: 15:03 22.12.2025)