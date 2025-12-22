https://crimea.ria.ru/20251222/bolee-300-spasennykh-zhizney--v-mchs-rossii-podveli-itogi-za-god-v-krymu-1151874425.html
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
2025-12-22T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.По информации ведомства, с 1 апреля до 1 октября в ГУ МЧС России по Крыму поступило 44 экстренных штормовых предупреждения, связанных с чрезвычайной и высокой пожарной опасностью на территории полуострова.Кроме того, за год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них около 60 авиабомб, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ранее начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войныГде в Крыму чаще всего травмируются туристыКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
