Рейтинг@Mail.ru
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251222/bolee-300-spasennykh-zhizney--v-mchs-rossii-podveli-itogi-za-god-v-krymu-1151874425.html
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T12:19
2025-12-22T13:03
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
общество
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.По информации ведомства, с 1 апреля до 1 октября в ГУ МЧС России по Крыму поступило 44 экстренных штормовых предупреждения, связанных с чрезвычайной и высокой пожарной опасностью на территории полуострова.Кроме того, за год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них около 60 авиабомб, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ранее начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войныГде в Крыму чаще всего травмируются туристыКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму

МЧС: в Крыму за год спасено более 300 человек и ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций

12:19 22.12.2025 (обновлено: 13:03 22.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Силами крымских спасателей в 2025 году было ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, спасено более 300 человек: на пожарах – 86, в ДТП – 84, а также в горах – 114 и 23 на воде", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, с 1 апреля до 1 октября в ГУ МЧС России по Крыму поступило 44 экстренных штормовых предупреждения, связанных с чрезвычайной и высокой пожарной опасностью на территории полуострова.
Кроме того, за год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них около 60 авиабомб, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Ранее начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войны
Где в Крыму чаще всего травмируются туристы
Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
13:27Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
13:21Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
13:06В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
13:04Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
12:53Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
12:45Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
12:25Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
12:19Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
12:10Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
11:41Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России
11:22В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
11:11В Севастополе подешевели яйца и курица
10:48Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
10:37Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
10:31Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Лента новостейМолния