Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.По информации ведомства, с 1 апреля до 1 октября в ГУ МЧС России по Крыму поступило 44 экстренных штормовых предупреждения, связанных с чрезвычайной и высокой пожарной опасностью на территории полуострова.Кроме того, за год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них около 60 авиабомб, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ранее начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войныГде в Крыму чаще всего травмируются туристыКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

