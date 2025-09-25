https://crimea.ria.ru/20250925/kazhdyy-shag-na-grani-riska-11-let-geroi-krym-spasa-na-strazhe-zhizni-1149731323.html

Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни

Когда в горах сгущается туман, море бьет волнами о скалы, а телефонная связь пропадает, именно они идут туда, где каждый шаг – на грани риска... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T17:04

2025-09-25T17:04

2025-09-25T17:52

"крым-спас"

эксклюзивы риа новости крым

крым

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309984_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_594e3befdfa9f666b8364deb61097862.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Когда в горах сгущается туман, море бьет волнами о скалы, а телефонная связь пропадает, именно они идут туда, где каждый шаг – на грани риска. Аварийно-спасательный отряд "Крым-Спас" – люди, для которых чужая беда важнее личного комфорта и даже безопасности. Их дни – череда выездов в горы и леса, борьба со стихией, тренировки и постоянная готовность к неизвестному. За каждым таким вызовом – часы напряженной работы и холодный расчет, в котором сочетаются опыт, сила и безграничная человечность.Сегодня "Крым-Спас" исполняется 11 лет. Заместитель начальника Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда Сергей Семенюк рассказал РИА Новости Крым о годах не просто службы, а о ежедневной готовности прийти на помощь каждому, кто оказался в беде.– Сергей Васильевич, как начался Ваш путь в спасатели?– Все началось еще в школьные годы. Я по рекомендации нашего физрука записался в туристический кружок при Доме пионеров. Мы занимались спортивным ориентированием, туризмом, скалолазанием. Позже увлекся альпинизмом и впервые услышал, что есть такая профессия – спасатель. В Советском Союзе любой альпинист, который хотел расти в спорте, сдавал нормы и получал жетон спасательного отряда. Тогда в нас закладывали главное: если в горах беда – бросай все и помогай людям. В принципе, почет и уважение профессии было, есть и, наверное, будут всегда. Потому что спасать людей это самое главное.– Какими качествами должен обладать спасатель?– Скажем так, стать спасателем может каждый. Даже если у человека есть проблемы со здоровьем, он не может ходить в горы, то он может быть волонтером, помогать в поисках, передавать информацию, даже обычный обзвон при поисках – колоссальная помощь. А вот профессиональный спасатель должен быть здоровым, физически подготовленным и стрессоустойчивым. И, конечно, должен уважать каждого, кого спасает, независимо от социального статуса, профессии или образа жизни. Для нас нет "чужих" людей.– А как проходит обычный день спасателя, если нет выездов?– Наши будни далеко не тихие. Утро начинается с проверки техники и снаряжения: все должно быть в порядке, чтобы в любой момент выехать на вызов. Далее – тренировки, занятия по тактике и первой помощи. Бывают патрулирования, включая морское побережье. Физподготовка обязательна каждый день: турник, бег, силовые упражнения. У нас в расписании под это отдельно отведено время обязательно. Мы постоянно повторяем: "Учиться, учиться и еще раз учиться". Это не просто слова, а реальность нашей службы.– С какими вызовами чаще всего сталкиваетесь?– Наш район горно-лесной, поэтому большинство выездов связано с поиском людей в горах: туристов, грибников, мотоциклистов. В этом году уже 33 таких случая: поиски заблудившихся, помощь травмированным, транспортировка к медикам. Нередки вызовы на ДТП, где приходится буквально разбирать машину, чтобы аккуратно достать пострадавшего. Бывают водные операции – водолазные поиски. Есть и "прочие работы": помощь скорой в труднодоступных местах, переноска тяжелых пострадавших, эвакуация с крутых склонов. Спасатели – это действительно универсальные солдаты.– Есть случаи, которые особенно запомнились?– Таких историй много, но некоторые не забываются никогда. В 1989 году двое подростков заблудились на Ай-Петри. Ночью младший умер от отека легких, а старший нес его на плечах, не зная, что брат уже не дышит… Такие трагедии оставляют глубокий след. Тяжелее всего морально переживать гибель детей – даже для опытных спасателей это огромное испытание.– У Вас действительно морально сложная работа, операции бывают разные и, к сожалению, не всегда хорошо заканчиваются. Как Вы справляетесь со стрессом?– Мы все учимся держать эмоции под контролем. Есть психологическая подготовка, но основа – внутренняя устойчивость. Мы поддерживаем друг друга, делимся опытом, иногда просто разговариваем после тяжелого выезда. Главное – не искать "быстрых" способов расслабления: алкоголь в нашей среде недопустим. Спасатель должен оставаться трезвым и собранным, ведь в любой момент может быть новый вызов.– Как Ваша семья относится к Вашему выбору профессии? Все-таки здесь каждая смена тесно сопряжена с рисками.– Да, и я этим горжусь. У меня жена и трое сыновей, двое из них тоже работают спасателями в Симферополе. В отряде есть и другие династии: профессия действительно передается по наследству. Это особое чувство – когда дети продолжают дело, которое ты считаешь призванием.– За 11 лет существования отряда многое изменилось?– Безусловно. Когда мы начинали, техника и снаряжение были гораздо скромнее. Сейчас у нас шесть единиц транспорта на разные задачи: отдельные машины для горных районов, для ДТП, для перевозки оборудования. Современное снаряжение стало гораздо легче и надежнее. Появились беспилотники с тепловизорами, новые средства связи, индивидуальная защита. По сравнению с тем, как все выглядело в первые годы, это уже другой уровень.– Что нужно, чтобы стать Вашим коллегой?– Первый шаг – прийти в аварийно-спасательную службу любого уровня: федеральную или региональную. Государство обучит и аттестует: сначала стажировка, затем курсы в Симферополе и экзамен. Обязательны медицинская комиссия, психиатрическое освидетельствование и сдача физических нормативов. Дополнительные рабочие навыки, например, сварка или электрика, – большой плюс, ведь спасателю приходится быть мастером на все руки. Главное – готовность учиться и желание помогать.– И Ваш главный совет молодым?– Прежде всего – любите людей и цените жизнь. Стремление помочь – основа всего. Наш закон не отличается от государственного и определяет три принципа: гуманизм и милосердие, постоянная готовность и единоначалие. Если человек руководствуется гуманизмом, все остальное – техника, физподготовка, знания – можно развить. Главное, чтобы сердце было открыто к людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьникаКто теряется в Крыму, где и почемуКаждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крым-спас", крым, праздники и памятные даты