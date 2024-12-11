https://crimea.ria.ru/20241211/kto-teryaetsya-v-krymu-gde-i-pochemu-1121691088.html

Кто теряется в Крыму, где и почему

Кто теряется в Крыму, где и почему - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Кто теряется в Крыму, где и почему

"Бывает, спасаем и людей. Но в основном балбесов". Грубо, четко, по делу. Так шутят спасатели. Они имеют дело с "потеряшками" и грибниками, самоуверенными... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T07:35

2024-12-11T07:35

2024-12-11T07:35

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"Бывает, спасаем и людей. Но в основном балбесов". Грубо, четко, по делу. Так шутят спасатели. Они имеют дело с "потеряшками" и грибниками, самоуверенными горожанами и просто не посмотревшими на погоду. Кто-то крымских вин надегустрировался, дошел до определенного градуса и – о! пошли, отличный маршрут знаю, смотрите, как я умею!Крым обеспечивает работой горных спасателей почти ежедневно. Они знают каждый камень и тропу, ходят по горам, спускаются в пещеры. И помнят: иногда счет идет на минуты. Не успели – не спасли.В Международный день гор о своей работе рассказывают ребята из Спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым: Олег, два Александра, Юрий, Володя.Как телефон не ловит?Бывают случаи грубого несоблюдения техники безопасности, переоценивания собственных сил, бывает, просто не ждали – не подумали. В последние годы значительно меньше стало "потеряшек" – почти у всех в телефонах GPS, карты. С бумажными картами и компасом уже не ходят. Хотя иногда они пригодились бы больше.Почему? Приезжает человек из крупного города. Мобильная связь там везде, ну плюс-минус. И вот он в Крыму, идет в горы и вдруг – нет связи. Как нет? Должна быть! А у нас есть места, где даже GPS может не ловить, например, внизу Большого Каньона.После 2014 года многие переехали в Крым жить – пенсионеры, йоги, просто те, кому надоел холод средней полосы. Теперь сюда перебираются из-за локдаунов. И все они осваивают Крым.Пошел за грибами. И где я?Хуже всего с грибниками. Если по маршруту идут туристы, у них есть хоть какая-то тропа, цель. А грибник, он куда пошел? Просто пошел. А дальше то сердце прихватило, то родственники позвонили, мол, ушел, разыщите, он под каким-то деревом! Когда в горах темнеет или опускается туман, ориентиров вообще нет. Даже опытный человек может заблудиться.Поэтому в нерабочее время мы сами постоянно проходим маршруты, чтобы уже по камням ориентироваться. Ландшафт меняется, тропы появляются, где-то дорогу деревом завалило. В принципе, зная регион, человека можно вывести даже по телефону. Определить местоположение, отправить сообщение.Есть другие истории. Позвонил мужчина, говорит, я заблудился. Ясно, вы где? Ориентиры примерно такие. Приезжаем на место – нет. Звоним: а вы где? Я уже там-то. Ладно, оставайтесь на месте. Приезжаем – нет. Вы где? А я вот там. Потом, когда его уже отловили, говорит, я себя нормально чувствую, чего сидеть на месте? Замерзнуть можно, надо двигаться. В общем, бегали мы за ним почти полный световой день.Ежики в тумане"Поломашки" – это плохая погода, не рассчитали силы или хорошо "приняли на грудь". Погода, которая может поменяться вмиг, – особенность Крыма. Об этом знают спасатели, но не знают туристы. Либо просто не думают, если это местные. Особенно "весело" на Ай-Петри. Там что ни день – народная забава.Выпал снег. Все рванули наверх кататься. До обеда поднимались, после обеда начали спускаться. Другие наоборот – повеселились, пообедали, начали подниматься. Одни других подперли, начался коллапс. А если днем солнышко пригрело и все подтаяло, а к вечеру температура опустилась и все подмерзло… От Ялты до плато на горе – 25 километров. Это, пожалуй, самый красивый серпантин в Крыму. Но и самый коварный. В Ялте может быть плюс 10-15, наверху – минус 5. То есть все условия: тепло и сухо, затем мокрый асфальт, потом снег, гололед, а наверху еще и заносы. А едут как придется! Кто на лысой резине, кто вышел из гостиницы прямо в шлепках или на шпильках, кто-то понимает, куда едет, кто-то понятия не имеет. И начинается… Соцсети пестрят, а мы вытаскиваем. И такой хоровод – каждый год.Иногда застревают в снегу – звонят. Мы на своей технике приезжаем, пересаживаем, вывозим. Причем что иногда делают? Звонят и говорят: у нас дети в машине. Дескать, быстрее приезжайте. Приезжаем – детей нет. Ну ладно, выдернули, помогли.Другой случай: звонит женщина, мы на Долгоруковской яйле, туман, у нас человек потерялся. Приезжаем, видимость метров 10, стоит микроавтобус, вокруг него несколько женщин круги нарезают, далеко не отходят, понимают, что это хоть какой-то ориентир. А кто потерялся? Водитель! Он ушел от машины в итоге километров на пять. Говорит, пошел грибы посмотреть, а потом "опа, где я?" И понял, что заблудился.Как не надо ехать к морю– Открывай ворота, я проеду. – Куда? - Мне надо туда. – Куда туда? – На Ялту.Водитель заехал на гору и уперся в шлагбаум, открывай. Навигатор построил маршрут через Чатыр-даг, где нет не то что сквозной дороги, даже грунтовки! Может, водитель сам что-то не то нажал. Как бы то ни было, ситуации возникают нередко. Останавливается машина, ребята с материка. – Мы хотим проехать к морю. – Хорошо, но тут горы. Уазики, бывает, не все проезжают. – Не, навигатор нарисовал, тут 30 км до моря. – Может, все-таки на трассу вернетесь? – Нет, тут.А сколько фур пытается проехать через Ай-Петри, по серпантину! Да, иногда навигаторы странно показывают дороги в Крыму.***Вот такие истории рассказывают ребята, работающие спасателями в Крыму. Среди них есть скалолазы и спелеологи, они сами ходили как туристы. А потом их позвали в спасатели. Как сказал один из них, попробовал – получилось. И затянуло… В хорошем смысле. Они работают спасателями многие годы.

https://crimea.ria.ru/20200725/Bezzabotnye-i-v-tapochkakh-kak-spastis-v-lesu-1118534489.html

https://crimea.ria.ru/20210323/Pochti-polveka-na-vershine-Ay-Petri-kak-zhivet-dinastiya-meteorologov-1119390629.html

https://crimea.ria.ru/20200119/Zimniy-otdykh-po-krymski-sneg-na-Ay-Petri-1117860129.html

https://crimea.ria.ru/20210703/Dve-zvezdy-na-pogonakh-spasiteli-zatoplennoy-Yalty-1119759216.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, праздники и памятные даты, горы крыма, безопасность, гу мчс рф по республике крым, туризм в крыму, горы, "крым-спас"