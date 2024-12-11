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Кто теряется в Крыму, где и почему - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Кто теряется в Крыму, где и почему
Кто теряется в Крыму, где и почему - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Кто теряется в Крыму, где и почему
"Бывает, спасаем и людей. Но в основном балбесов". Грубо, четко, по делу. Так шутят спасатели. Они имеют дело с "потеряшками" и грибниками, самоуверенными... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T07:35
2024-12-11T07:35
общество
праздники и памятные даты
горы крыма
безопасность
гу мчс рф по республике крым
туризм в крыму
горы
"крым-спас"
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"Бывает, спасаем и людей. Но в основном балбесов". Грубо, четко, по делу. Так шутят спасатели. Они имеют дело с "потеряшками" и грибниками, самоуверенными горожанами и просто не посмотревшими на погоду. Кто-то крымских вин надегустрировался, дошел до определенного градуса и – о! пошли, отличный маршрут знаю, смотрите, как я умею!Крым обеспечивает работой горных спасателей почти ежедневно. Они знают каждый камень и тропу, ходят по горам, спускаются в пещеры. И помнят: иногда счет идет на минуты. Не успели – не спасли.В Международный день гор о своей работе рассказывают ребята из Спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым: Олег, два Александра, Юрий, Володя.Как телефон не ловит?Бывают случаи грубого несоблюдения техники безопасности, переоценивания собственных сил, бывает, просто не ждали – не подумали. В последние годы значительно меньше стало "потеряшек" – почти у всех в телефонах GPS, карты. С бумажными картами и компасом уже не ходят. Хотя иногда они пригодились бы больше.Почему? Приезжает человек из крупного города. Мобильная связь там везде, ну плюс-минус. И вот он в Крыму, идет в горы и вдруг – нет связи. Как нет? Должна быть! А у нас есть места, где даже GPS может не ловить, например, внизу Большого Каньона.После 2014 года многие переехали в Крым жить – пенсионеры, йоги, просто те, кому надоел холод средней полосы. Теперь сюда перебираются из-за локдаунов. И все они осваивают Крым.Пошел за грибами. И где я?Хуже всего с грибниками. Если по маршруту идут туристы, у них есть хоть какая-то тропа, цель. А грибник, он куда пошел? Просто пошел. А дальше то сердце прихватило, то родственники позвонили, мол, ушел, разыщите, он под каким-то деревом! Когда в горах темнеет или опускается туман, ориентиров вообще нет. Даже опытный человек может заблудиться.Поэтому в нерабочее время мы сами постоянно проходим маршруты, чтобы уже по камням ориентироваться. Ландшафт меняется, тропы появляются, где-то дорогу деревом завалило. В принципе, зная регион, человека можно вывести даже по телефону. Определить местоположение, отправить сообщение.Есть другие истории. Позвонил мужчина, говорит, я заблудился. Ясно, вы где? Ориентиры примерно такие. Приезжаем на место – нет. Звоним: а вы где? Я уже там-то. Ладно, оставайтесь на месте. Приезжаем – нет. Вы где? А я вот там. Потом, когда его уже отловили, говорит, я себя нормально чувствую, чего сидеть на месте? Замерзнуть можно, надо двигаться. В общем, бегали мы за ним почти полный световой день.Ежики в тумане"Поломашки" – это плохая погода, не рассчитали силы или хорошо "приняли на грудь". Погода, которая может поменяться вмиг, – особенность Крыма. Об этом знают спасатели, но не знают туристы. Либо просто не думают, если это местные. Особенно "весело" на Ай-Петри. Там что ни день – народная забава.Выпал снег. Все рванули наверх кататься. До обеда поднимались, после обеда начали спускаться. Другие наоборот – повеселились, пообедали, начали подниматься. Одни других подперли, начался коллапс. А если днем солнышко пригрело и все подтаяло, а к вечеру температура опустилась и все подмерзло… От Ялты до плато на горе – 25 километров. Это, пожалуй, самый красивый серпантин в Крыму. Но и самый коварный. В Ялте может быть плюс 10-15, наверху – минус 5. То есть все условия: тепло и сухо, затем мокрый асфальт, потом снег, гололед, а наверху еще и заносы. А едут как придется! Кто на лысой резине, кто вышел из гостиницы прямо в шлепках или на шпильках, кто-то понимает, куда едет, кто-то понятия не имеет. И начинается… Соцсети пестрят, а мы вытаскиваем. И такой хоровод – каждый год.Иногда застревают в снегу – звонят. Мы на своей технике приезжаем, пересаживаем, вывозим. Причем что иногда делают? Звонят и говорят: у нас дети в машине. Дескать, быстрее приезжайте. Приезжаем – детей нет. Ну ладно, выдернули, помогли.Другой случай: звонит женщина, мы на Долгоруковской яйле, туман, у нас человек потерялся. Приезжаем, видимость метров 10, стоит микроавтобус, вокруг него несколько женщин круги нарезают, далеко не отходят, понимают, что это хоть какой-то ориентир. А кто потерялся? Водитель! Он ушел от машины в итоге километров на пять. Говорит, пошел грибы посмотреть, а потом "опа, где я?" И понял, что заблудился.Как не надо ехать к морю– Открывай ворота, я проеду. – Куда? - Мне надо туда. – Куда туда? – На Ялту.Водитель заехал на гору и уперся в шлагбаум, открывай. Навигатор построил маршрут через Чатыр-даг, где нет не то что сквозной дороги, даже грунтовки! Может, водитель сам что-то не то нажал. Как бы то ни было, ситуации возникают нередко. Останавливается машина, ребята с материка. – Мы хотим проехать к морю. – Хорошо, но тут горы. Уазики, бывает, не все проезжают. – Не, навигатор нарисовал, тут 30 км до моря. – Может, все-таки на трассу вернетесь? – Нет, тут.А сколько фур пытается проехать через Ай-Петри, по серпантину! Да, иногда навигаторы странно показывают дороги в Крыму.***Вот такие истории рассказывают ребята, работающие спасателями в Крыму. Среди них есть скалолазы и спелеологи, они сами ходили как туристы. А потом их позвали в спасатели. Как сказал один из них, попробовал – получилось. И затянуло… В хорошем смысле. Они работают спасателями многие годы.
https://crimea.ria.ru/20200725/Bezzabotnye-i-v-tapochkakh-kak-spastis-v-lesu-1118534489.html
https://crimea.ria.ru/20210323/Pochti-polveka-na-vershine-Ay-Petri-kak-zhivet-dinastiya-meteorologov-1119390629.html
https://crimea.ria.ru/20200119/Zimniy-otdykh-po-krymski-sneg-na-Ay-Petri-1117860129.html
https://crimea.ria.ru/20210703/Dve-zvezdy-na-pogonakh-spasiteli-zatoplennoy-Yalty-1119759216.html
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4.7
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общество, праздники и памятные даты, горы крыма, безопасность, гу мчс рф по республике крым, туризм в крыму, горы, "крым-спас"
Кто теряется в Крыму, где и почему

Истории крымских спасателей к Международному дню гор

07:35 11.12.2024
 
© РИА Новости КрымГора Демерджи в Крыму
Гора Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым
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"Бывает, спасаем и людей. Но в основном балбесов". Грубо, четко, по делу. Так шутят спасатели. Они имеют дело с "потеряшками" и грибниками, самоуверенными горожанами и просто не посмотревшими на погоду. Кто-то крымских вин надегустрировался, дошел до определенного градуса и – о! пошли, отличный маршрут знаю, смотрите, как я умею!
Крым обеспечивает работой горных спасателей почти ежедневно. Они знают каждый камень и тропу, ходят по горам, спускаются в пещеры. И помнят: иногда счет идет на минуты. Не успели – не спасли.
В Международный день гор о своей работе рассказывают ребята из Спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым: Олег, два Александра, Юрий, Володя.
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
5 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

Тренировка спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
6 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
1 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
2 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
3 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
4 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
5 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
6 из 6

Спасатели из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Как телефон не ловит?

Бывают случаи грубого несоблюдения техники безопасности, переоценивания собственных сил, бывает, просто не ждали – не подумали. В последние годы значительно меньше стало "потеряшек" – почти у всех в телефонах GPS, карты. С бумажными картами и компасом уже не ходят. Хотя иногда они пригодились бы больше.
Почему? Приезжает человек из крупного города. Мобильная связь там везде, ну плюс-минус. И вот он в Крыму, идет в горы и вдруг – нет связи. Как нет? Должна быть! А у нас есть места, где даже GPS может не ловить, например, внизу Большого Каньона.
После 2014 года многие переехали в Крым жить – пенсионеры, йоги, просто те, кому надоел холод средней полосы. Теперь сюда перебираются из-за локдаунов. И все они осваивают Крым.
…Две тетеньки отправились на Чатыр-Даг. Устали. Вниз решили идти по первому попавшемуся спуску. Вышли на сыпуху под 45 градусов (это когда под ногами мелкие камни и песок, и они ползут вместе с вашей стопой). Ноги уставшие, они поняли, что вниз спускаться не могут, попытались сделать подъем. То же самое. Сели и стали ждать нас. Но даже когда мы их нашли, они были настолько измотаны, что пришлось делать веревочные перила, поднимать их наверх и уже по соседнему ущелью спускать вниз.
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля 2020, 12:13Туризм
Беззаботные и в тапочках: как спастись в лесу

Пошел за грибами. И где я?

Хуже всего с грибниками. Если по маршруту идут туристы, у них есть хоть какая-то тропа, цель. А грибник, он куда пошел? Просто пошел. А дальше то сердце прихватило, то родственники позвонили, мол, ушел, разыщите, он под каким-то деревом! Когда в горах темнеет или опускается туман, ориентиров вообще нет. Даже опытный человек может заблудиться.
© РИА Новости КрымТуман в горах Крыма
Туман в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости Крым
Туман в горах Крыма
Поэтому в нерабочее время мы сами постоянно проходим маршруты, чтобы уже по камням ориентироваться. Ландшафт меняется, тропы появляются, где-то дорогу деревом завалило. В принципе, зная регион, человека можно вывести даже по телефону. Определить местоположение, отправить сообщение.
Были печальные случаи. Туристы нашли какие-то грибы, посчитали их съедобными, съели. И их просто вырубило. Хорошо, кто-то успел позвонить. Мы приехали, положили их и понеслись в больницу. Их долго промывали, реанимировали, одну девушку спасти не удалось… Есть такая присказка: грибы можно есть все, просто некоторые – один раз.
Есть другие истории. Позвонил мужчина, говорит, я заблудился. Ясно, вы где? Ориентиры примерно такие. Приезжаем на место – нет. Звоним: а вы где? Я уже там-то. Ладно, оставайтесь на месте. Приезжаем – нет. Вы где? А я вот там. Потом, когда его уже отловили, говорит, я себя нормально чувствую, чего сидеть на месте? Замерзнуть можно, надо двигаться. В общем, бегали мы за ним почти полный световой день.

Был другой персонаж. Пойдет в лес, погуляет, наберет грибов, устал, звонит: "Спасите, помогите!" Приезжаем – помощь нужна? Нет. Медицинская помощь? Нет. А что тогда? Да вот идти тяжело. Ладно, вывезли. Проходит какое-то время, второй раз. Но когда он в третий раз позвонил... Мы ему сказали: дяденька, не делай так больше, мы не бесплатное такси. Понимаешь, мы пока к тебе едем, к кому-то другому можем не успеть! Кому реально нужна помощь. Потом его уже по голосу определяли и говорили, хорошо, ждите, только мы будем с нарядом полиции. "Не-не, спасибо, отбой, сам дойду", тут же понимал грибник.

Погода - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта 2021, 19:45
Почти полвека на вершине Ай-Петри: как живет династия метеорологовВсемирный день метеоролога корреспонденты РИА Новости Крым встретили на метеостанции на Ай-Петри. Здесь уже 44 года живет и работает Вячеслав Михайлович Озеров. А с ним – его жена, сын и две дочери. Через несколько дней метеоролог отметит свой 80-летний юбилей.

Ежики в тумане

"Поломашки" – это плохая погода, не рассчитали силы или хорошо "приняли на грудь". Погода, которая может поменяться вмиг, – особенность Крыма. Об этом знают спасатели, но не знают туристы. Либо просто не думают, если это местные. Особенно "весело" на Ай-Петри. Там что ни день – народная забава.
Выпал снег. Все рванули наверх кататься. До обеда поднимались, после обеда начали спускаться. Другие наоборот – повеселились, пообедали, начали подниматься. Одни других подперли, начался коллапс. А если днем солнышко пригрело и все подтаяло, а к вечеру температура опустилась и все подмерзло… От Ялты до плато на горе – 25 километров. Это, пожалуй, самый красивый серпантин в Крыму. Но и самый коварный. В Ялте может быть плюс 10-15, наверху – минус 5. То есть все условия: тепло и сухо, затем мокрый асфальт, потом снег, гололед, а наверху еще и заносы. А едут как придется! Кто на лысой резине, кто вышел из гостиницы прямо в шлепках или на шпильках, кто-то понимает, куда едет, кто-то понятия не имеет. И начинается… Соцсети пестрят, а мы вытаскиваем. И такой хоровод – каждый год.
Иногда застревают в снегу – звонят. Мы на своей технике приезжаем, пересаживаем, вывозим. Причем что иногда делают? Звонят и говорят: у нас дети в машине. Дескать, быстрее приезжайте. Приезжаем – детей нет. Ну ладно, выдернули, помогли.
А погода может меняться постоянно… Были как-то на Чатыр-даге, встречаем людей с детьми, которые идут посмотреть Бездонный колодец, и понимаем: идут на 180 градусов в другую сторону. С детьми! В тумане человек очень часто по прямой идти не может: он обошел воронку и сам не понял, что идет уже не прямо, обошел кусты и снова повернул. И вот так, постепенно поворачивая, можно уйти вообще в другую сторону. Что и случилось с группой. Мы их развернули, сказали, куда идти, еще убеждать пришлось… Ладно когда идет человек подготовленный и без детей, упал туман, рано или поздно рассеется. Но если идут неподготовленные да еще с детьми, это может плачевно закончиться. Основное – переохлаждение. Причем это может быть в октябре, в ноябре!
Другой случай: звонит женщина, мы на Долгоруковской яйле, туман, у нас человек потерялся. Приезжаем, видимость метров 10, стоит микроавтобус, вокруг него несколько женщин круги нарезают, далеко не отходят, понимают, что это хоть какой-то ориентир. А кто потерялся? Водитель! Он ушел от машины в итоге километров на пять. Говорит, пошел грибы посмотреть, а потом "опа, где я?" И понял, что заблудился.
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 19.01.2020
19 января 2020, 08:01Фотоленты
Зимний отдых "по-крымски": снег на горе Ай-Петри

Как не надо ехать к морю

– Открывай ворота, я проеду. – Куда? - Мне надо туда. – Куда туда? – На Ялту.
Водитель заехал на гору и уперся в шлагбаум, открывай. Навигатор построил маршрут через Чатыр-даг, где нет не то что сквозной дороги, даже грунтовки! Может, водитель сам что-то не то нажал. Как бы то ни было, ситуации возникают нередко. Останавливается машина, ребята с материка. – Мы хотим проехать к морю. – Хорошо, но тут горы. Уазики, бывает, не все проезжают. – Не, навигатор нарисовал, тут 30 км до моря. – Может, все-таки на трассу вернетесь? – Нет, тут.
Ладно, дал им направление. А уже осень была, смеркалось рано, вскоре смотрю, свет фар, обратно едут. Видать, покувыркались и побоялись дальше ехать. Ну что ж, молодцы, решили не рисковать.
А сколько фур пытается проехать через Ай-Петри, по серпантину! Да, иногда навигаторы странно показывают дороги в Крыму.
Ситуация на улице Джафера Сейдамета в Ялте - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля 2021, 19:11Аномальные дожди и режим ЧС в Крыму
Две звезды на погонах: спасители затопленной ЯлтыТакого наводнения Южный берег Крыма не видел сто лет. И это настоящее чудо, что там не погибли десятки людей. Корреспонденты РИА Новости Крым нашли и пообщались с двумя подполковниками – МЧС и МВД, – которые спасали жителей южной столицы от стихии. И по службе, и потому, что не могли пройти мимо...
***
Вот такие истории рассказывают ребята, работающие спасателями в Крыму. Среди них есть скалолазы и спелеологи, они сами ходили как туристы. А потом их позвали в спасатели. Как сказал один из них, попробовал – получилось. И затянуло… В хорошем смысле. Они работают спасателями многие годы.
© ГУ МЧС России по Республике КрымРабота спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
Работа спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Работа спасателей из спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым
ОбществоПраздники и памятные датыГоры КрымаБезопасностьГУ МЧС РФ по Республике КрымТуризм в КрымуГоры"КРЫМ-СПАС"
 
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10:00Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
09:39Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
09:16От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор
08:39200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
08:17Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:00В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
07:48Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла
07:39Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
07:35Кто теряется в Крыму, где и почему
07:03Эвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбу
06:49Где в Симферополе в среду ограничат движение и запретят парковку – схема
06:23Новые инвестпроекты по итогам ЯМЭФ: что они изменят в туризме Крыма
06:01ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно
00:01Полярный фронт над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
22:42Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
22:21США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
22:03ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
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