Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от пожара многоквартирный жилой дом, сообщают городские власти.Отмечается, что в день, когда у подъезда дома на улице Бела Куна загорелось дерево и пламя, поднявшись на высоту 2,5 метра, стало быстро охватывать прилегающую территорию, мальчик не растерялся, а в ближайшем магазине взял ведро, нашел источник воды и самостоятельно стал тушить огонь.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что юный герой Даниил Владарский – ученик класса пожарно-спасательного профиля и свидетелем этого пожара стал случайно. При этом действовал грамотно и решительно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий, поскольку находившиеся рядом взрослые люди – а их было довольно много – опасности вовремя не заметили, заявили в ведомстве."Если бы не действия мальчика, то при сильном ветре огонь мог перекинуться на балкон и квартиры жилого дома", – подчеркнули в МЧС.По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный окурок с балкона какой-то из квартир.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в КерчиНазвана причина пожара возле крепости в СудакеПожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем

