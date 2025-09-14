Рейтинг@Mail.ru
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от пожара многоквартирный жилой дом, сообщают городские власти.Отмечается, что в день, когда у подъезда дома на улице Бела Куна загорелось дерево и пламя, поднявшись на высоту 2,5 метра, стало быстро охватывать прилегающую территорию, мальчик не растерялся, а в ближайшем магазине взял ведро, нашел источник воды и самостоятельно стал тушить огонь.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что юный герой Даниил Владарский – ученик класса пожарно-спасательного профиля и свидетелем этого пожара стал случайно. При этом действовал грамотно и решительно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий, поскольку находившиеся рядом взрослые люди – а их было довольно много – опасности вовремя не заметили, заявили в ведомстве."Если бы не действия мальчика, то при сильном ветре огонь мог перекинуться на балкон и квартиры жилого дома", – подчеркнули в МЧС.По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный окурок с балкона какой-то из квартир.
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника

Крымского школьника наградили за спасение многоквартирного дома от пожара

18:10 14.09.2025
 
© Администрация СимферополяВ Симферополе наградили юного героя за предотвращение пожара
В Симферополе наградили юного героя за предотвращение пожара
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от пожара многоквартирный жилой дом, сообщают городские власти.

"От имени главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева сотрудники администрации вручили благодарственное письмо и памятный подарок ученику школы № 23 Даниилу Владарскому за смелость и решительность при тушении пожара", – сказано в сообщении администрации Симферополя.

Отмечается, что в день, когда у подъезда дома на улице Бела Куна загорелось дерево и пламя, поднявшись на высоту 2,5 метра, стало быстро охватывать прилегающую территорию, мальчик не растерялся, а в ближайшем магазине взял ведро, нашел источник воды и самостоятельно стал тушить огонь.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что юный герой Даниил Владарский – ученик класса пожарно-спасательного профиля и свидетелем этого пожара стал случайно. При этом действовал грамотно и решительно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий, поскольку находившиеся рядом взрослые люди – а их было довольно много – опасности вовремя не заметили, заявили в ведомстве.
"Если бы не действия мальчика, то при сильном ветре огонь мог перекинуться на балкон и квартиры жилого дома", – подчеркнули в МЧС.
По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный окурок с балкона какой-то из квартир.
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
Названа причина пожара возле крепости в Судаке
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Пожар в Симферопольском районе Крыма
21 июля, 08:46Радио "Спутник в Крыму"
В МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем
 
Новости КрымаКрымСимферопольНаградыАдминистрация Симферополя
 
