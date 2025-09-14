https://crimea.ria.ru/20250914/spas-mnogokvartirnyy-dom-ot-pozhara-v-krymu-nagradili-shkolnika-1149442782.html
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T18:10
2025-09-14T18:10
2025-09-14T17:58
новости крыма
крым
симферополь
награды
администрация симферополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149442987_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_691104833ffe8f91d4aa988d175d5fa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от пожара многоквартирный жилой дом, сообщают городские власти.Отмечается, что в день, когда у подъезда дома на улице Бела Куна загорелось дерево и пламя, поднявшись на высоту 2,5 метра, стало быстро охватывать прилегающую территорию, мальчик не растерялся, а в ближайшем магазине взял ведро, нашел источник воды и самостоятельно стал тушить огонь.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что юный герой Даниил Владарский – ученик класса пожарно-спасательного профиля и свидетелем этого пожара стал случайно. При этом действовал грамотно и решительно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий, поскольку находившиеся рядом взрослые люди – а их было довольно много – опасности вовремя не заметили, заявили в ведомстве."Если бы не действия мальчика, то при сильном ветре огонь мог перекинуться на балкон и квартиры жилого дома", – подчеркнули в МЧС.По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный окурок с балкона какой-то из квартир.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в КерчиНазвана причина пожара возле крепости в СудакеПожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
https://crimea.ria.ru/20250721/v-mchs-nazvali-prichinu-pozhara-pod-simferopolem-na-40-gektarakh-1148096580.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149442987_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_87704f44fee26867d6e44848bfb5fc3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, симферополь, награды, администрация симферополя
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
Крымского школьника наградили за спасение многоквартирного дома от пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подарок и благодарственное письмо за подписью главы администрации столицы Крыма получил в награду школьник из Симферополя, который в начале сентября спас от пожара многоквартирный жилой дом, сообщают городские власти.
"От имени главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева сотрудники администрации вручили благодарственное письмо и памятный подарок ученику школы № 23 Даниилу Владарскому за смелость и решительность при тушении пожара", – сказано в сообщении администрации Симферополя.
Отмечается, что в день, когда у подъезда дома на улице Бела Куна загорелось дерево и пламя, поднявшись на высоту 2,5 метра, стало быстро охватывать прилегающую территорию, мальчик не растерялся
, а в ближайшем магазине взял ведро, нашел источник воды и самостоятельно стал тушить огонь.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму сообщали, что юный герой Даниил Владарский – ученик класса пожарно-спасательного профиля и свидетелем этого пожара стал случайно. При этом действовал грамотно и решительно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий, поскольку находившиеся рядом взрослые люди – а их было довольно много – опасности вовремя не заметили, заявили в ведомстве.
"Если бы не действия мальчика, то при сильном ветре огонь мог перекинуться на балкон и квартиры жилого дома", – подчеркнули в МЧС.
По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный окурок с балкона какой-то из квартир.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: