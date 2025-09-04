https://crimea.ria.ru/20250904/prines-30-veder-vody-v-simferopole-shkolnik-spas-ot-ognya-mnogoetazhku-1149199297.html

Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку

Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку

В Симферополе школьник самостоятельно потушил горящее дерево возле жилой многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму,... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T11:53

2025-09-04T11:53

2025-09-04T11:53

крым

симферополь

гу мчс рф по республике крым

пожар

происшествия

дети

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149198809_0:146:853:626_1920x0_80_0_0_fd3cf00f076874333b5761900bb23080.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе школьник самостоятельно потушил горящее дерево возле жилой многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, мальчику пришлось вылить 30 ведер воды, прежде чем победить пламя высотой 2,5 метра.По данным спасателей, юный герой – ученик класса пожарно-спасательного профиля Даниил Владарский. Мальчик стал случайным свидетелем того, как в районе улицы Бела Куна в Симферополе разгорается дерево возле подъезда одного из домов. Он не растерялся, попросил в ближайшем магазине ведро, нашел источник водоснабжения и начал тушить огонь.Даниил учится в 23 школе, увлекается дзюдо и самбо. Его родители работают в сферах далеких от службы в МЧС России. Свои знания в области пожарной безопасности он получил на уроках и мастер-классах от сотрудников чрезвычайного ведомства, отметили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииЖгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТПЮный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, дети, новости крыма, общество