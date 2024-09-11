https://crimea.ria.ru/20240911/zhgut-iz-sobachego-povodka-shkolniki-spasli-postradavshego-v-dtp-muzhchinu-1140283769.html

Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП

Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП

В Ялте школьники спасли мужчину, который сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, администрация города планирует наградить детей. Об этом в прямом... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T18:26

2024-09-11T18:26

2024-09-11T18:28

янина павленко

ялта

происшествия

дтп

дети

награды

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте школьники спасли мужчину, который сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, администрация города планирует наградить детей. Об этом в прямом эфире на официальной странице в соцсети ВКонтакте сообщила мэр Ялты Янина Павленко.По информации Янины Павленко, мужчина сильно повредил ногу. Чтобы остановить кровотечение из раны, дети самостоятельно соорудили жгут из собачьего поводка. После оказания первой помощи они вызвали "скорую", и мужчину госпитализировали.Мэр Ялты уточнила, что спасителями оказались шесть девятиклассников и один шестиклассник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде наградили двух юных крымчан за спасение четырех детейВ Крыму два школьника помогли задержать вораПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления

ялта

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2024

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янина павленко, ялта, происшествия, дтп, дети, награды, школа