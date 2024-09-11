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Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП
Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП
В Ялте школьники спасли мужчину, который сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, администрация города планирует наградить детей. Об этом в прямом... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T18:26
2024-09-11T18:28
янина павленко
ялта
происшествия
дтп
дети
награды
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте школьники спасли мужчину, который сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, администрация города планирует наградить детей. Об этом в прямом эфире на официальной странице в соцсети ВКонтакте сообщила мэр Ялты Янина Павленко.По информации Янины Павленко, мужчина сильно повредил ногу. Чтобы остановить кровотечение из раны, дети самостоятельно соорудили жгут из собачьего поводка. После оказания первой помощи они вызвали "скорую", и мужчину госпитализировали.Мэр Ялты уточнила, что спасителями оказались шесть девятиклассников и один шестиклассник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде наградили двух юных крымчан за спасение четырех детейВ Крыму два школьника помогли задержать вораПоймали педофила и вора: в Крыму дети помогли раскрыть преступления
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янина павленко, ялта, происшествия, дтп, дети, награды, школа
Жгут из собачьего поводка: школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП

Жгутом из собачьего поводка школьники в Ялте спасли пострадавшего в ДТП мужчину

18:26 11.09.2024 (обновлено: 18:28 11.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте школьники спасли мужчину, который сильно пострадал в дорожно-транспортном происшествии, администрация города планирует наградить детей. Об этом в прямом эфире на официальной странице в соцсети ВКонтакте сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"Вчера произошла нестандартная ситуация. В поселке Краснокаменка мужчина не справился с управлением мопеда, вылетел на повороте в овраг. Получил серьезные травмы, повреждения. В этот момент рядом гуляли дети, они при помощи фонариков нашли мужчину", – рассказала глава администрации.

По информации Янины Павленко, мужчина сильно повредил ногу. Чтобы остановить кровотечение из раны, дети самостоятельно соорудили жгут из собачьего поводка. После оказания первой помощи они вызвали "скорую", и мужчину госпитализировали.
Мэр Ялты уточнила, что спасителями оказались шесть девятиклассников и один шестиклассник.

"Я хочу искренне поблагодарить и наградить этих детей. Молодцы ребята. Вы наши маленькие герои", – сказала Янина Павленко.

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