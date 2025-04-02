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Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек, пострадали более 4500. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство "Синьхуа". РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T18:52
2025-04-02T18:52
2025-04-02T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек, пострадали более 4500. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство "Синьхуа".Пропавшими без вести числятся 351 человек. Ранее сообщалось о 2886 жертвах.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах.К ликвидации последствий бедствия привлечены 264 российских спасателя. Среди них – кинологические расчеты и медицинские работники. Они направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в Японии43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП
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мьянма, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек – "Синьхуа"