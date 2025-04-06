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В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении

В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, из них 170 боевиков – за минувшие сутки. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T15:33

2025-04-06T15:33

2025-04-06T15:33

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, из них 170 боевиков – за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15 населенных пунктов.Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах трех населенных пунктов.Ранее 6 апреля в Минобороны сообщали, что в ходе наступления ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Также уточнялось, что подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении в Сумской области за сутки нанесли поражение штурмовому полку ВСУ, а также двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за суткиВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУРакетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу