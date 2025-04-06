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В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, из них 170 боевиков – за минувшие сутки. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T15:33
2025-04-06T15:33
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, из них 170 боевиков – за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15 населенных пунктов.Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах трех населенных пунктов.Ранее 6 апреля в Минобороны сообщали, что в ходе наступления ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Также уточнялось, что подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении в Сумской области за сутки нанесли поражение штурмовому полку ВСУ, а также двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за суткиВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУРакетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении

На Курском направлении ВСУ с начала вторжения потеряли 72 320 боевиков – Минобороны РФ

15:33 06.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, из них 170 боевиков – за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих… За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов", – говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15 населенных пунктов.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах трех населенных пунктов.
Ранее 6 апреля в Минобороны сообщали, что в ходе наступления ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Также уточнялось, что подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении в Сумской области за сутки нанесли поражение штурмовому полку ВСУ, а также двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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