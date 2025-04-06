https://crimea.ria.ru/20250406/armiya-rossii-unichtozhila-1200-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1145470373.html
Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
По всей линии фронта российские войска улучшают положение по переднему краю, продолжают продвигаться вглубь обороны противника и занимают более выгодные рубежи. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T14:52
2025-04-06T14:52
2025-04-06T14:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По всей линии фронта российские войска улучшают положение по переднему краю, продолжают продвигаться вглубь обороны противника и занимают более выгодные рубежи. Совокупные потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери – около 430 боевиков – ВСУ понесли в Донецкой Народной Республике в боях с подразделениями группировки войск "Центр" ВС РФ, которые продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", – уточнили в Минобороны.Противник потерпел поражение в районе 12 населенных пунктов в ДНР.Также подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в ДНР в районе шести населенных пунктов региона, сообщили в МО."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих", – добавили в ведомстве.Еще более чем на 130 военнослужащих сократили ряды ВСУ бойцы "Востока", занявшие более выгодные рубежи и позиции.На данном направлении российские подразделения группировки разбили противника в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.Поражение понесли восемь бригад ВСУ. В их числе: четыре механизированные, десантно-штурмовая, аэромобильная, горно-штурмовая, бригада морской пехоты и теробороны.Кроме того, по 65 боевиков на каждом направлении украинская армия утратила за сутки в боях с подразделениями группировки войск "Север" и "Днепр".В результате поражение нанесено штурмовому полку ВСУ, двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов в Сумской области, а также горно-штурмовой бригаде, бригаде береговой обороны ВСУ и теробороны в районе четырех населенных пунктов в Херсонской области и Запорожской областях.За сутки, по данным Минобороны РФ, силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и месту ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУРакетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ
харьковская область
сумская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили 1200 боевиков – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По всей линии фронта российские войска улучшают положение по переднему краю, продолжают продвигаться вглубь обороны противника и занимают более выгодные рубежи. Совокупные потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые большие потери – около 430 боевиков – ВСУ понесли в Донецкой Народной Республике в боях с подразделениями группировки войск "Центр" ВС РФ, которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", – уточнили в Минобороны.
Противник потерпел поражение в районе 12 населенных пунктов в ДНР.
Также подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в ДНР в районе шести населенных пунктов региона, сообщили в МО.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих", – добавили в ведомстве.
Еще более чем на 130 военнослужащих сократили ряды ВСУ бойцы "Востока", занявшие более выгодные рубежи и позиции.
На данном направлении российские подразделения группировки разбили противника в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.
Поражение понесли восемь бригад ВСУ. В их числе: четыре механизированные, десантно-штурмовая, аэромобильная, горно-штурмовая, бригада морской пехоты и теробороны.
Кроме того, по 65 боевиков на каждом направлении украинская армия утратила за сутки в боях с подразделениями группировки войск "Север" и "Днепр".
В результате поражение нанесено штурмовому полку ВСУ, двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов в Сумской области, а также горно-штурмовой бригаде, бригаде береговой обороны ВСУ и теробороны в районе четырех населенных пунктов в Херсонской области и Запорожской областях.
За сутки, по данным Минобороны РФ, силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и месту ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.
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