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Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки

Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки

По всей линии фронта российские войска улучшают положение по переднему краю, продолжают продвигаться вглубь обороны противника и занимают более выгодные рубежи. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T14:52

2025-04-06T14:52

2025-04-06T14:52

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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сумская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. По всей линии фронта российские войска улучшают положение по переднему краю, продолжают продвигаться вглубь обороны противника и занимают более выгодные рубежи. Совокупные потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери – около 430 боевиков – ВСУ понесли в Донецкой Народной Республике в боях с подразделениями группировки войск "Центр" ВС РФ, которые продолжили продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", – уточнили в Минобороны.Противник потерпел поражение в районе 12 населенных пунктов в ДНР.Также подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, поразив формирования пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в ДНР в районе шести населенных пунктов региона, сообщили в МО."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих", – добавили в ведомстве.Еще более чем на 130 военнослужащих сократили ряды ВСУ бойцы "Востока", занявшие более выгодные рубежи и позиции.На данном направлении российские подразделения группировки разбили противника в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.Поражение понесли восемь бригад ВСУ. В их числе: четыре механизированные, десантно-штурмовая, аэромобильная, горно-штурмовая, бригада морской пехоты и теробороны.Кроме того, по 65 боевиков на каждом направлении украинская армия утратила за сутки в боях с подразделениями группировки войск "Север" и "Днепр".В результате поражение нанесено штурмовому полку ВСУ, двум механизированным бригадам и бригаде теробороны в районах восьми населенных пунктов в Сумской области, а также горно-штурмовой бригаде, бригаде береговой обороны ВСУ и теробороны в районе четырех населенных пунктов в Херсонской области и Запорожской областях.За сутки, по данным Минобороны РФ, силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома и месту ремонта и обслуживания западной техники, а также предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления БПЛА и скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской областиВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУРакетный удар по Кривому Рогу: погибли западные инструкторы и офицеры ВСУ

харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу