https://crimea.ria.ru/20250406/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-sumskoy-oblasti-1145469292.html

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T13:53

2025-04-06T13:53

2025-04-06T13:56

министерство обороны рф

сумская область

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В марте под контроль России перешли Веселовка и Новенькое в Сумской области.В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сумская область, новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу