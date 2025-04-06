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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T13:53
2025-04-06T13:56
министерство обороны рф
сумская область
новости сво
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В марте под контроль России перешли Веселовка и Новенькое в Сумской области.В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250406/raketnyy-udar-po-kievu-vzryvy-i-pozhary-gremyat-v-gorode-1145463275.html
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министерство обороны рф, сумская область, новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Еще один населенный пункт в Сумской области взят под контроль российскими военными

13:53 06.04.2025 (обновлено: 13:56 06.04.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", – сказано в сообщении.
В марте под контроль России перешли Веселовка и Новенькое в Сумской области.
В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
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