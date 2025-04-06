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ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2025
ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T13:27
2025-04-06T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.Цель удара достигнута, объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

13:27 06.04.2025 (обновлено: 13:33 06.04.2025)
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", – сказано в сообщении.
Цель удара достигнута, объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
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