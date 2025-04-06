https://crimea.ria.ru/20250406/vs-rf-nanesli-udar-po-tsentralnoy-artilleriyskoy-baze-vooruzheniya-vsu-1145469058.html

ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 06.04.2025

ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T13:27

2025-04-06T13:27

2025-04-06T13:33

министерство обороны рф

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.Цель удара достигнута, объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250406/raketnyy-udar-po-kievu-vzryvy-i-pozhary-gremyat-v-gorode-1145463275.html

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украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу