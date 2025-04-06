https://crimea.ria.ru/20250406/udar-vsu-po-lep-krymenergo-i-ugrozy-trampu-iz-za-kryma-glavnoe-za-den-1145476488.html

Удар ВСУ по ЛЭП "Крымэнерго" и угрозы Трампу из-за Крыма: главное за день

Удар ВСУ по ЛЭП "Крымэнерго" и угрозы Трампу из-за Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Удар ВСУ по ЛЭП "Крымэнерго" и угрозы Трампу из-за Крыма: главное за день

ВСУ повредили высоковольтную линию в Крыму при атаке полуострова беспилотниками. В Польше выступили с угрозами президенту США Дональду Трампу за возможное... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T21:31

2025-04-06T21:31

2025-04-06T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. ВСУ повредили высоковольтную линию в Крыму при атаке полуострова беспилотниками. В Польше выступили с угрозами президенту США Дональду Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов России. В Белом доме объяснили отсутствие России в крупном списке стран, для которых США повысили тарифы. ВС РФ ударили по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ повредили высоковольтную линию в КрымуВ Минобороны России сообщили, что в Крыму в результате атаки ВСУ 5 апреля была повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"."В 06:43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго", – сообщили в ведомстве.Всего за минувшие сутки, по данным МО, украинские боевики совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.Варшава из-за Крыма пригрозила ТрампуВ Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов России. С соответствующим заявлением выступил советник польского премьера Павел Коваль."Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие территории", – сказал Коваль.По словам Коваля, юридическое признание новых границ РФ станет пересечением "красной линии" для Польши и других стран Европы.Комментируя это РИА Новости Крым, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. Громыко Николай Межевич объяснил, чего и почему добивается Польша, устраивая торг с Вашингтоном.Почему РФ не попала под новые пошлины СШАРоссия не была включена в список стран, против которых Соединенные Штаты ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон в данный момент ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Так объяснил отсутствие РФ в "тарифном списке" директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, комментируя ситуацию телеканалу ABC."Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", – сказал он.На Севастополь обрушатся мокрый снег и ветерСильный дождь с мокрым снегом ожидаются в Севастополе в понедельник, 7 апреля. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу."Ожидаются дождь и мокрый снег, временами осадки могут быть сильными. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, температура воздуха будет от 4 до 6 градусов", – написали в пресс-службе ведомства.Удар ВС РФ поразил центральную артиллерийскую базу ВСУВС РФ нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", – сказано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20250406/protesty-v-ssha-i-evrope-protiv-trampa-k-chemu-oni-privedut--mneniya-1145469935.html

https://crimea.ria.ru/20250406/v-rf-cherez-belarus-pytalis-vvezti-poltonny-vzryvchatki-proizvodstva-ssha-1145478405.html

https://crimea.ria.ru/20250406/kak-posle-buri-v-pustyne-v-irake-chem-grozyat-ssha-torgovye-voyny-trampa-1145467699.html

https://crimea.ria.ru/20250406/klin-arkticheskogo-kholoda-zamorozki-i-silnye-osadki-zhdut-krym-na-nadele-1145442573.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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