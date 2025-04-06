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Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
Предостережение Вашингтону от Варшавы относительно признания Крыма российским – один из элементов торга Польши, имеющей виды на порт в Одессе. Являясь прокси... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T21:16
2025-04-06T20:52
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николай межевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Предостережение Вашингтону от Варшавы относительно признания Крыма российским – один из элементов торга Польши, имеющей виды на порт в Одессе. Являясь прокси Великобритании, она стремится реализовать и свои интересы, а для Крыма добиться судьбы советской Прибалтики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. Громыко, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.Ранее советник премьер-министра Польши Павел Коваль предостерег США от "исторической ошибки", которой, по его словам, станет признание Крыма и освобожденных регионов российскими в рамках соглашения с РФ. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшаве надо выкупить порт в Одессе или взять его в аренду на 50 лет.Польша в смешанных геополитических чувствахПо словам Межевича, это звенья одной цепи, которая, с одной стороны, ведет к тому, кто в действительности руководит Польшей на геополитической арене."Сама Польша является прокси. Чья? Британская. Так что за заявлением относительно Одессы стоит Лондон – 100%", – сказал Межевич.С другой стороны, сами поляки давно относились к Одессе с большим вниманием и о том, чтобы управлять здесь портом, подумали теперь далеко не впервые, добавил эксперт.Тогда Варшаве досталась большая часть побережья Балтийского моря, обустройством которой она и занималась, но с тех пор как Украина стала не просто не советская, а антироссийская, "польское внимание к прежним сюжетам резко возросло", сказал эксперт.По его мнению, как и 100 лет назад, Польша стремится сегодня "оперировать Одесским портом в интересах того, кто больше даст денег", но уже при иных раскладах, в которых Берлину не до этого, а вот Вашингтон может заинтересоваться, заметил эксперт.С ними не может торговаться Латвия, Литва и Эстония, "которых не видно в принципе", но Польша может, потому что это "достаточный объем, выгодное географическое положение и 36 миллионов населения", отметил эксперт.Польша добивается для Крыма судьбы ПрибалтикиВ этом контексте и следует рассматривать предостережения Варшавы Вашингтону, высказанные относительно признания Крыма российской территорией, считает Межевич.Против юридического закрепления фактов, которые произошли с 2014 года, включая возвращение Крыма в состав России, Польша выступает для того, чтобы устроить полуострову что-то вроде современного варианта судьбы Прибалтики, считает Межевич.По результатам Второй мировой войны Вашингтон признал Эстонию, Латвию, Литву частью Советского Союза, но де-факто, но не де-юре, напомнил политолог. Тогда советское руководство не стало акцентировать на этом внимания, посчитав, что "это наши советские республики, и так будет вечно"."Но это "вечно" закончилось в 1991 году, когда выяснилось, что то американское непризнание, над которым смеялись, очень даже существенно. И вот поляков устроит этот формат, чтобы, например, в 23 веке можно было зацепиться за их непризнание и сказать: "Нет-нет, Крым – это Украина. 150 лет опять принадлежал России? Ничего страшного. Мы этого не признавали", – пояснил эксперт.Но всем понятно, что если США признают Крым, то остальные признают тоже.Сам он считает, что в обозримом будущем США вряд ли признаю Крым российским."Юридическое признание – для этого стечение удачи должно быть. Так сразу может не получиться и, я думаю, в ближайшее время американцы Крым не признают. Но на самом деле нам сейчас важно – это сверхзадача – чтобы американский бизнес пришел и американские туристы могли приехать в Крым и их бы за это не расстреляли", – подытожил эксперт.Напомним, о том, что Британия планирует разместить миротворцев на Украине, говорилось в марте. На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Франция станет одной из первых стран Европы, которая разместит военных на Украине "для обеспечения безопасности", а в Польше ранее заявляли, что не отправят своих военных на Украину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнениеПризнание Крыма может стать частью договоренностей РФ и США - де ГолльПочему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение
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николай межевич, мнения, крым, одесса, россия, сша, политика, польша
Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме

Заявления Польши о Крыме являются элементом торга с Вашингтоном – эксперт

21:16 06.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Польши и США
Флаги Польши и США - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Предостережение Вашингтону от Варшавы относительно признания Крыма российским – один из элементов торга Польши, имеющей виды на порт в Одессе. Являясь прокси Великобритании, она стремится реализовать и свои интересы, а для Крыма добиться судьбы советской Прибалтики. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. Громыко, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.
Ранее советник премьер-министра Польши Павел Коваль предостерег США от "исторической ошибки", которой, по его словам, станет признание Крыма и освобожденных регионов российскими в рамках соглашения с РФ. Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшаве надо выкупить порт в Одессе или взять его в аренду на 50 лет.

Польша в смешанных геополитических чувствах

По словам Межевича, это звенья одной цепи, которая, с одной стороны, ведет к тому, кто в действительности руководит Польшей на геополитической арене.
"Сама Польша является прокси. Чья? Британская. Так что за заявлением относительно Одессы стоит Лондон – 100%", – сказал Межевич.
С другой стороны, сами поляки давно относились к Одессе с большим вниманием и о том, чтобы управлять здесь портом, подумали теперь далеко не впервые, добавил эксперт.
"Поляки еще в межвоенные времена рассматривали возможность своего участия в территориальном переустройстве советской России и советской же Украины, чтобы вместе с Парижем, Лондоном или даже Германией – и такой вариант рассматривался – занять Одессу в рамках порто-франко, то есть свободного порта. Я говорю о конце 1920-х –1930-х годах. Но когда закончилась Великая Отечественная и Вторая Мировая, стало понятно, что полякам ничего не обломится", – прокомментировал политолог.
Тогда Варшаве досталась большая часть побережья Балтийского моря, обустройством которой она и занималась, но с тех пор как Украина стала не просто не советская, а антироссийская, "польское внимание к прежним сюжетам резко возросло", сказал эксперт.
По его мнению, как и 100 лет назад, Польша стремится сегодня "оперировать Одесским портом в интересах того, кто больше даст денег", но уже при иных раскладах, в которых Берлину не до этого, а вот Вашингтон может заинтересоваться, заметил эксперт.
"И Польша сейчас находится в смешанных геополитических чувствах. Опираться на Германию поляки не могут, потому что на Германию сама Германия не опирается: беда со страной. На Великобританию можно – и поляки опираются. Но и очень активно торгуются с Вашингтоном" – сказал Межевич.
С ними не может торговаться Латвия, Литва и Эстония, "которых не видно в принципе", но Польша может, потому что это "достаточный объем, выгодное географическое положение и 36 миллионов населения", отметил эксперт.

Польша добивается для Крыма судьбы Прибалтики

В этом контексте и следует рассматривать предостережения Варшавы Вашингтону, высказанные относительно признания Крыма российской территорией, считает Межевич.

"Объединить войну США они не могут, у них флота даже нет. А что могут поляки? Они могут бороться с международным признанием… Разумеется, это торг. А поляки умеют торговаться не хуже украинцев, может, даже и лучше", – сказал эксперт.

Против юридического закрепления фактов, которые произошли с 2014 года, включая возвращение Крыма в состав России, Польша выступает для того, чтобы устроить полуострову что-то вроде современного варианта судьбы Прибалтики, считает Межевич.
По результатам Второй мировой войны Вашингтон признал Эстонию, Латвию, Литву частью Советского Союза, но де-факто, но не де-юре, напомнил политолог. Тогда советское руководство не стало акцентировать на этом внимания, посчитав, что "это наши советские республики, и так будет вечно".
"Но это "вечно" закончилось в 1991 году, когда выяснилось, что то американское непризнание, над которым смеялись, очень даже существенно. И вот поляков устроит этот формат, чтобы, например, в 23 веке можно было зацепиться за их непризнание и сказать: "Нет-нет, Крым – это Украина. 150 лет опять принадлежал России? Ничего страшного. Мы этого не признавали", – пояснил эксперт.
Но всем понятно, что если США признают Крым, то остальные признают тоже.

"Вот и происходит, как одесском "Привозе" (крупный рынок в Одессе – ред.) торговля. Вы пришли купить барабульку, спрашиваете цены, вам их говорят, и вы понимаете, что эта цена объявляется просто для того, чтобы пообщаться. Спустя 30 минут шума и, может быть, оскорблений вы договариваетесь и все довольные расходятся: продавец – с вашими деньгами, вы – с рыбой", – провел аналогию Межевич.

Сам он считает, что в обозримом будущем США вряд ли признаю Крым российским.
"Юридическое признание – для этого стечение удачи должно быть. Так сразу может не получиться и, я думаю, в ближайшее время американцы Крым не признают. Но на самом деле нам сейчас важно – это сверхзадача – чтобы американский бизнес пришел и американские туристы могли приехать в Крым и их бы за это не расстреляли", – подытожил эксперт.
Напомним, о том, что Британия планирует разместить миротворцев на Украине, говорилось в марте. На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Франция станет одной из первых стран Европы, которая разместит военных на Украине "для обеспечения безопасности", а в Польше ранее заявляли, что не отправят своих военных на Украину.
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