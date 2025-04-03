https://crimea.ria.ru/20250403/evropa-navyazyvaet-rossii-stsenariy-konflikta-100-letney-davnosti--mnenie-1145391351.html

Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнение

Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнение - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Европа навязывает России сценарий конфликта 100-летней давности – мнение

Запад с Европой во главе и американскими глобалистами на флангах переходит к блокированию мирного процесса по Украине, чтобы попытаться реализовать сценарий... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T06:43

2025-04-03T06:43

2025-04-03T06:43

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

политика

европа

россия

украина

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Запад с Европой во главе и американскими глобалистами на флангах переходит к блокированию мирного процесса по Украине, чтобы попытаться реализовать сценарий разрушения России как государства по проекту 100-летней давности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.По словам эксперта, у России и США, которые сегодня ищут путь к мирному урегулированию конфликта на Украине, очень разные цели. Америка в этом процессе желает выиграть время для передышки, отбросить от РФ ее основных союзников, которые были с ней в самые трудные минуты, в частности Иран, и перенести свои ресурсы на Дальний Восток. Россия же стремится прекратить военные действия, достигнув для себя обязательств по безопасности, отметил эксперт.Однако, несмотря на несовпадение долгосрочных целей, обе попытки направлены на прекращение эскалации, подчеркнул он. Тогда как либералы в Европе и Америке намерены решительно этому помешать "с использованием логики британского баланса сил и противопоставления нам некогда братского народа и государства".При этом согласованность наблюдается в парах: между Россией и США, Украиной и Европой, отметил он. А значит, если компромисс и будет предлагаться, то он окажется половинчатым, считает политолог."И будет осуществляться, по сути, через шантаж России со стороны Америки, а Европа и Украина соблюдать этого не будут", – добавил он.В своих действиях Европа продолжает опираться на Украину, которая превратилась в "абсолютно антирусский проект", и связанный с ней проект по развалу России вековой давности, считает политолог.Усилиями Украины, за которой стоят силы по-настоящему влиятельные, мирный процесс сегодня сменяет "эра более откровенной политики, когда дипломатический пиетет ушел на задний план, его практически нет", сказал эксперт."При этом МИД России начинает играть активную роль. Сергей Лавров передал американской стороне в письменной депеше список энергообъектов, которые подверглись ударам со стороны Украины тогда, когда уже должно было соблюдаться перемирие. А его заместитель Сергей Рябков дал интервью, в котором прямо, без дипломатических уловок, обвинил США в дипломатической пассивности в отношении украинского кризиса", – напомнил Ирхин.То, как развивается ситуация, по мнению политолога, ярко иллюстрирует характер совещания Совбеза России накануне, в ходе которого президент "Владимир Путин буквально советовался, стоит ли нам соблюдать перемирие, когда Украина и стоящая за ней объединенная Европа его не соблюдают"."Если будет принуждение к продолжению конфликта, будут продолжаться эти удары – а есть такие провокации, такие вещи, которые будут способствовать потере дипломатического лица, – то мы будем вынуждены ответить", – заключил эксперт.Ранее политолог Павел Шипилин высказал мнение, что суд над Марин Ле Пен во Франции показал, что либералы всей Европы не остановятся ни перед чем и переходят в атаку против новой власти США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД

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александр ирхин, мнения, политика, европа, россия, украина, сша