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Лучшего пекаря выбирают в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Лучшего пекаря выбирают в Симферополе
Лучшего пекаря выбирают в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Лучшего пекаря выбирают в Симферополе
В Крыму выбирают лучшего пекаря среди педагогов и представителей организаций – социальных партнеров, входящих в кластер "Профессионалитет индустрии... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выбирают лучшего пекаря среди педагогов и представителей организаций – социальных партнеров, входящих в кластер "Профессионалитет индустрии гостеприимства". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Конкурс "Лучший пекарь" провели впервые на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства. В нем приняли участие 8 человек: от каждой образовательной организации, их в кластере 4, по одному педагогу и одному представителю работодателя.Задачи перед участниками разные. Среди них – решение образовательных кейсов и выполнение практических заданий по выпечке. Оценивает работу профессиональное жюри из числа ведущих специалистов в области хлебопечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поддержать работающих по специальности студентовВ Крыму появится инновационный образовательный кампус мирового уровняВ Крыму испекли двухметровый кулич весом в 70 кг
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, конкурс, видео, общество
Лучшего пекаря выбирают в Симферополе

В Крыму выбирают лучшего пекаря

15:56 29.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выбирают лучшего пекаря среди педагогов и представителей организаций – социальных партнеров, входящих в кластер "Профессионалитет индустрии гостеприимства". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Конкурс "Лучший пекарь" провели впервые на базе Романовского колледжа индустрии гостеприимства. В нем приняли участие 8 человек: от каждой образовательной организации, их в кластере 4, по одному педагогу и одному представителю работодателя.
Задачи перед участниками разные. Среди них – решение образовательных кейсов и выполнение практических заданий по выпечке. Оценивает работу профессиональное жюри из числа ведущих специалистов в области хлебопечения.
"Мы будем оценивать, как работали наши участники, соблюдали ли они технику безопасности и технологические параметры приготовления изделий: теста, разделки, выпечки. А также будем дегустировать изделия", – рассказала член жюри Евгения Колотыгина.
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