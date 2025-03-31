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Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года

Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года

В Париже суд приговорил лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два условно, два с электронным браслетом, РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T13:57

2025-03-31T13:57

2025-03-31T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. В Париже суд приговорил лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из них два условно, два с электронным браслетом, передает корреспондент РИА Новости. Ле Пен также приговорили к запрету избираться в органы госвласти в течение пяти лет.Политика признали виновной в растрате средств Европарламента (ЕП). Кроме того, обвинительный приговор вынесли еще восьми депутатам от партии, а 12 признали виновными в сокрытии информации. Их приговорили к невозможности избираться в органы власти.Суд отметил, что путем найма ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию, члены партии, включая Ле Пен, не добивались личного обогащения, однако это привело к обогащению партии.Ле Пен признали виновной в создании системы, "целью которой стало упрощение фиктивного найма с целью облегчения финансовой нагрузки на партию", заявила судья. Она отметила, что евродепутат "несет личную ответственность" за действия ассистентов и оплату их работы.Суд постановил, что 12 человек фиктивно работали в Европарламенте в течение 11 лет. Общая сумма ущерба для ЕП оценена в 4,1 миллиона евро, потраченных на оплату их работы.Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год, а Ле Пен – в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Согласно версии обвинения, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, хотя на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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