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В Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов
В Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов
В Крыму количество городов с благоприятной средой увеличилось с 10 до 13, среднее значение индекса качества городской среды в регионе по итогам прошлого года... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T13:03
2025-04-03T13:03
2025-04-03T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму количество городов с благоприятной средой увеличилось с 10 до 13, среднее значение индекса качества городской среды в регионе по итогам прошлого года увеличилось на 27 баллов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, среднее значение индекса качества городской среды в Крыму по итогам прошлого года составило 221 балл, что на 19 баллов больше запланированного и на 27 баллов больше показателя 2023 года. Если сравнивать с 2019 годом, индекс поднялся на 35%.В среднем по России показатель качества городской среды составляет 220 баллов.Как отметил Аксенов, улучшение качества городской среды стало результатом выполнения комплекса мероприятий – от реализации проектов по благоустройству до модернизации коммунальной инфраструктуры.Индекс качества городской среды — инструмент оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Он формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и рассчитывается на основании 36 индикаторов. В этот перечень входят: показатели привлекательности озелененных территорий, безопасности, доступности общественного транспорта и другой инфраструктуры, разнообразие жилой застройки, среда для маломобильных граждан, а также благоустройство региона, эффективность муниципального управления и многие другие показатели.Средний показатель качества городской среды в России в прошлом году вырос с 200 до 220 баллов. По данным Минстроя РФ, в 2024 году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионовБлагоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работыНа Юге России благоустроено больше четырех тысяч территорий за шесть лет
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новости, новости крыма, сергей аксенов, городская среда, статистика
В Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов
В Крыму индекс качества городской среды превысил среднероссийский показатель – Аксенов
13:03 03.04.2025 (обновлено: 13:54 03.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму количество городов с благоприятной средой увеличилось с 10 до 13, среднее значение индекса качества городской среды в регионе по итогам прошлого года увеличилось на 27 баллов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Увеличилось в нашей республике количество городов с благоприятной средой. Если в 2023-м их было 10, то по итогам прошедшего года – уже 13 из 16. Это Алупка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Щелкино, Ялта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, среднее значение индекса качества городской среды в Крыму по итогам прошлого года составило 221 балл, что на 19 баллов больше запланированного и на 27 баллов больше показателя 2023 года. Если сравнивать с 2019 годом, индекс поднялся на 35%.
В среднем по России показатель качества городской среды составляет 220 баллов.
Как отметил Аксенов, улучшение качества городской среды стало результатом выполнения комплекса мероприятий – от реализации проектов по благоустройству до модернизации коммунальной инфраструктуры.
Индекс качества городской среды — инструмент оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Он формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и рассчитывается на основании 36 индикаторов. В этот перечень входят: показатели привлекательности озелененных территорий, безопасности, доступности общественного транспорта и другой инфраструктуры, разнообразие жилой застройки, среда для маломобильных граждан, а также благоустройство региона, эффективность муниципального управления и многие другие показатели.
Средний показатель качества городской среды в России в прошлом году вырос с 200 до 220 баллов. По данным Минстроя РФ, в 2024 году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания.
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